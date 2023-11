Huawei P70 punta a triplicare le vendite con un nuovo processore e una super fotocamera

Huawei si sta preparando al lancio dei suoi smartphone flagship P70, P70 Pro e P70 Pro Art che dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2024. È quanto rivela Ming-Chi Kuo, analista di TF International Securities, solitamente molto attento alle questioni di casa Apple ma oggi impegnato a leggere il futuro del produttore di Shenzhen.

Secondo l’esperto, il lancio della gamma Huawei P70 avverrà nella prima metà dell’anno e la domanda per questi telefoni sarà così elevata che Huawei punterebbe a vendere tre volte le unità vendute con il modello P60.

L’analista ha affermato che Huawei dovrebbe vedere una robusta crescita annua di circa il 230%, che la porterebbe a commercializzare circa 15 milioni di unità della serie P70, rispetto ai 4-5 milioni di dispositivi P60. Anche se la domanda non dovesse essere elevata come previsto al lancio, si prevede che l’azienda venderà almeno 10-12 milioni di unità.



L’aumento darà un forte impulso anche a Largan e Sunny Optical, produttori di lenti di fascia alta e fornitori di Huawei. Si prevede che vedranno una “crescita significativa delle spedizioni”, poiché il produttore cinese mira a tornare sugli scaffali di tutto il mondo con specifiche della fotocamera di qualità eccelsa.

Si vocifera che il Huawei P70 integrerà un obiettivo 5P e un teleobiettivo da 1/3,6″, mentre il P70 Pro potrebbe avere un obiettivo zoom 6P con un sensore da 1/2,5″.



La versione Art prevede addirittura di utilizzare un obiettivo 1G6P (con un vetro e sei strati) e un sensore da 1″ per la fotocamera ultra grandangolare. Sarà estremamente costoso da produrre, ma è qui che Largan e Sunny Optical dovranno fare la differenza. Proprio di recente il produttore cinese ha interrotto l’accordo di fornitura dei sensori fotografici Sony.



I telefoni saranno inoltre dotati di nuovi chipset Kirin con connettività 5G. Proprio la mancanza della connettività di ultima generazione (oltre all’assenza dei servizi di Google) avevano limitato il successo delle ultime generazioni di smartphone di Huawei. E per questo ora la casa di Shenzhen, forte della sua tecnologia, mira a triplicare le vendite di smartphone.

Fonte