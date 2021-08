Huawei Petal Maps vince il prestigioso premio Dot Design Award

Huawei ha annunciato che l’app di navigazione Huawei Petal Maps è stata insignita del prestigioso Dot Design Award. Considerato il più alto riconoscimento nel settore, il premio è stato assegnato nella categoria Brand and Communication Design, in virtù della sua struttura facile da utilizzare e innovativa.

Fra le caratteristiche premiate di Petal Maps vi sono in primo luogo la user experience e la sicurezza. L’app infatti fornisce indicazioni chiare ed evidenti in modo che il conducente non si distragga.

Assieme al premio arriva anche un aggiornamento. Petal Maps si rinnova con una serie di funzionalità, pensate per rendere l’esperienza di utilizzo ancora più piacevole. Una delle novità più importanti consiste nella capacità dell’app di fornire un percorso personalizzato rispetto a diversi parametri, come lunghezza del percorso e il tempo necessario. Da oggi è possibile inserire fino ad 8 destinazioni, e Petal Maps provvederà a suggerire il percorso più conveniente.

Inoltre, per un’esperienza visiva migliorata, è arrivata una funzionalità di simulazione del cielo, che permette di mostrare la posizione dell’orizzonte relativa all’utente. Infine sono ora supportate 14 nuove lingue: bulgaro, catalano, croato, estone, greco, hindi, lettone, lituano, slovacco, sloveno, tamil, ucraino, urdu e vietnamita.

Siamo onorati di annunciare il premio vinto al Red Dot Design Award per Petal Maps. Essendo un riconoscimento così prestigioso, è un’importante testimonianza del duro lavoro che il team Huawei ha affrontato per rendere la nostra app di navigazione un successo. L’ultimo aggiornamento di Petal Maps, grazie alle sue nuove eccitanti funzionalità, ha indubbiamente reso migliore questo tool di viaggio per i nostri consumatori. Con la nuova pianificazione del percorso personalizzata e altre 14 lingue ora disponibili, supporta ulteriormente i nostri milioni di consumatori in tutto il mondo.

Petal Maps può essere scaricata su tutti i dispositivi Android da Google Play e AppGallery.