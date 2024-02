Huawei Pocket 2 ha quattro fotocamere e un display Oled pieghevole da 6,94 pollici

Huawei ha presentato oggi (in Cina) il suo nuovo pieghevole a conchiglia Pocket 2. Lo smartphone foldable propone numerose evoluzioni rispetto alla prima versione. Innanzitutto, si tratta del primo pieghevole Huawei ad impiegare una cerniera “waterdrop” che non lascia spazi quando il telefono è ripiegato su se stesso ed è anche il primo flip pieghevole al mondo ad avere quattro fotocamere poste sulla scocca esterna.



Huawei Pocket 2 si presenta con un display Oled LPTO pieghevole da 6,94 pollici, mentre lo schermo esterno circolare è da 1,15 pollici ed è posizionato appena sopra all’isola della fotocamera formando un design simmetrico a doppio cerchio. Il display principale ha una risoluzione Full HD+, mentre quello circolare esterno è da 340 x 340 pixel.





L’azienda di Shenzhen non ha svelato, come ormai avviene da parecchio tempo, il modello di chipset che anima il dispositivo dunque possiamo solo solo supporre che si tratti del “solito” Kirin 9000S. La Ram è di 12 GB mentre tre sono le opzioni di archiviazione: 256 GB, 512 GB o 1 TB.



C’è anche una versione che si chiama Pocket 2 Art con un design leggermente differente e una combinazione di memoria da 16 GB di Ram e 1 TB di archiviazione.

La fotocamera di Huawei Pocket 2

La fotocamera principale del Pocket 2 è da 50 Megapixel con OIS e apertura f/1.6. La fotocamera ultra grandangolare ha invece un sensore da 12 Megapixel con apertura f/2.2, mentre il teleobiettivo F/2.4 con zoom ottico 3x è dotato di un sensore da 8 Megapixel e offre anch’esso la stabilizzaizone OIS.



La quarta unità è in realtà un sensore UV da 2 Megapixel. Secondo Huawei, tale fotocamera è in grado di rilevare l’intensità dei raggi UV, suggerendo di applicare la corretta protezione solare sul viso.



Il telefono supporta la messaggistica satellitare bidirezionale tramite la costellazione di satelliti Beidou, una piattaforma di navigazione satellitare cinese. Il Pocket 2 è dotato di una batteria da 4.520 mAh, la cui capacità è la maggiore finora integrata in un pieghevole Huawei. Inoltre, per la prima volta è disponibile anche la ricarica wireless da 40 W, mentre quella cablata ha una potenza nominale di 66 W.

Prezzi, colori e commercializzazione

L’inizio della commercializzazione di Huawei Pocket 2 è prevista, con una vendita flash, per la giornata di oggi, 22 febbraio, e avverrà nel negozio online di Huawei Vmall.com, solo per la Cina.



Huawei offre Pocket 2 in quattro colori: Tahitian Gray, Rococo White, Purple w Black. La versione Art è invece disponibile in Dream Blue e costa CNY 10.999 (oltre 1.500 dollari).

I prezzi vanno dai 7.499 CNY (1.040 dollari) per la versione del Pocket 2 da 256 GB di Rom, ai 7.999 CNY (1.110 dollari) per quella 512 GB per arrivare ai 8.499 CNY (1.180 dollari) con 1 TB di memoria.