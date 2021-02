Huawei pensa alla differenziazione del suo business e, fra i suoi numerosi progetti, inserice anche quello di una vettura elettrica. Il produttore cinese, vittima dei provvedimenti restrittivi del governo americano, guarda dunque a nuovi orizzonti: come già dichiarato si concentrerà sui dispositivi indossabili, sugli smart device, gli accessori audio e i laptop computer.



Ora una notizia proveniente dalla Cina asserisce che Huawei starebbe pianificando di realizzare anche auto elettriche a proprio marchio. I primi modelli potrebbero addirittura essere lanciati prima della fine di quest’anno.



L’azienda avrebbe già iniziato da tempo a progettare internamente i veicoli elettrici e a selezionare i fornitori. Richard Yu, capo della divisione consumer business di Huawei e primo attore della straordinaria crescita dell’azienda nel mondo degli smartphone, sarebbe pronto a spostare la sua attenzione sui veicoli elettrici, che si rivolgeranno al segmento del mercato di massa, con un prezzo aggressivo.



Huawei sarebbe in trattative con Changan Automobile, un’entità statale cinese, nonché con BluePark New Energy Technology del gruppo BAIC e altre case automobilistiche, per realizzare le auto elettriche nei loro stabilimenti.



Ufficialmente, tuttavia, un portavoce di Huawei ha negato l’intenzione dell’azienda di Shenzhen di progettare veicoli elettrici o di produrre veicoli a marchio Huawei, affermando che “Huawei non è una casa automobilistica“. Ma allo stesso tempo non ha potuto negare che, proprio grazie al profondo know-how nel settore dell’Information & Communication Technology, Huawei guarderà con grande interesse a tutte le novità del settore delle auto e a quello dei fornitori di componenti, per collaborare con l’industria a costruire auto migliori.

Insomma, non proprio una smentita definitiva…

