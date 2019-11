Huawei ha tenuto un importante evento a Shanghai nel corso del quale sono stati annunciati molti prodotti innovativi.

Il produttore cinese ha infatti mostrato per la prima volta il suo nuovo tablet Android top di gamma MatePad Pro, due laptop MateBook, due Smart Screen TV e l’altoparlante intelligente Sound X. Al momento tutti questi prodotti sono destinati al mercato cinese, ma non si esclude che possano arrivare in Europa.

MateBook D14 e 15

I laptop MateBook D14 e D15 di Huawei sono disponibili in varianti da 14 e 15,6 pollici con hardware e design identici. Entrambi offrono schermi 16:9 con risoluzione di 1080p, cornici sottili e lettori di impronte digitali in grado di assicurare un accesso veloce ai propri dati. Il modello da 14 pollici pesa 1,38 Kg mentre quello da 15 pollici arriva a 1,62 Kg. C’è anche una webcam ben nascosta nella tastiera. Entrambi i laptop sono disponibili con processori Intel i5 / i7 o AMD Ryzen 5 di decima generazione. Dal punto di vista grafico, troviamo la scheda grafica GeForce MX250 di NVIDIA mentre sul fronte della memoria vi sono tagli da 8/16 GB di Ram e da 512 di storage SSD. I dispositivi girano sull’Os Windows 10, ma esiste anche una versione che con Linux.

MateBook D14 e D15 sono dotati di una porta USB Type-C, di due porte USB 2.0, di una singola USB 3.0, della presa HDMI e del jack per cuffie da 3,5 mm. Il modello da 14 pollici ha una batteria da 56 Wh mentre il 15 pollici è commercializzato con un’unità più piccola, da 42 Wh.

Entrambe le versioni da 14 e 15 pollici partono da 3.699 CNY (circa 525 dollari). Le vendite inizieranno il 12 dicembre.

Smart Screen V65 e V75

Huawei ha anche lanciato due smart Tv 4K con diagonale di 65 e 75 pollici. I TV Quantum dot Led offrono una frequenza di refresh dello schermo di 120 Hz e integrano il sistema operativo HarmonyOs.

Nella parte alta dei Tv Huawei ha posizionato una fotocamera pop-up, utile per videochiamate con risoluzione di 1080p dove vengono anche ospitati alcuni sensori in grado di rilevare i movimenti del corpo e i controlli con i gesti.

I televisori sono mossi dall chipset quad-core Honghu 818 di Huawei coadiuvato con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Sul fronte software, c’è il sistema operativo Harmony (proprietario) insieme a diverse funzionalità (anch’esse proprietarie) come Huawei Share, il controllo intelligente della casa e un’interessante funzione che permette di visualizzare sul grande schermo due schermi di due smartphone uno accanto all’altro: una funzione ideale per gli appassionati di gaming.

In termini di collegamenti ci sono 3 porte HDMI 2.0, una Ethernet e una USB 3.0 oltre a un’uscita AV. Huawei ha anche aggiunto un sistema a nove altoparlanti per un suono più coinvolgente. I Tv supportano il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi dual-band.

La versione da 75 pollici avrà un prezzo di CNY 12.999 (1.850 dollari). Le vendite avranno inizio proprio alla vigilia di Natale, il 24 dicembre.

Speaker Sound X

Infine, Huawei ha anche presentato l’altoparlante intelligente Sound X, sviluppato in collaborazione con l’azienda audio francese Devialet. Offre una configurazione audio surround con due subwoofer da 3,5 pollici che forniscono un’uscita combinata da 60 W. C’è un miglioramento dei bassi che può arrivare fino a 40Hz mentre l’altoparlante può arrivare fino a 93 decibel. Sound X si accoppia tramite Nfc e offre tutte le tradizionali funzionalità tipiche degli smart speaker con comandi vocali e controllo intelligente dei dispositivi per la casa tramite HiLink di Huawei. L’altoparlante integra un chipset Mediatek MT8518 da 1,5 GHz, oltre a 512 MB di RAM e 8 GB di memoria integrata. Supporta anche il Wi-Fi dual-band e il Bluetooth 5.0. Prezzi a partire da CNY 1.999 (285 dollari). Le vendite iniziano il 5 dicembre.