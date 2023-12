Huawei presenta un tablet, un notebook da 13 pollici e le cuffie FreeClip

Giornata di grandi presentazioni a Dubai per Huawei che, nel corso dell’evento “Creation of Beauty”, ha annunciato tre nuovi dispositivi: gli auricolari open-ear Huawei FreeClip, il tablet MatePad Pro 13.2” e il laptop MateBook D 16.

Gli auricolari HUAWEI FreeClip, sono disponibili in Italia da oggi su Huawei Store, Il tablet MatePad Pro 13.2”, da gennaio 2024, così come il laptop MateBook D 16 con processore ad alte prestazioni Intel Core i9 di 13a generazione.

Gli auricolari Huawei FreeClip

Gli auricolari Huawei FreeClip si contraddistinguono per l’innovativo design C-Bridge, che funge sia da clip sia da connettore. Non prevedono la distinzione tra orecchio sinistro e destro (i canali audio sinistro-destro sono infatti autoadattivi), integrano la cancellazione del rumore in chiamata tramite AI e la tecnologia dual-connection.

Le FreeClip restano comodamente fermi all’interno della cavità dell’orecchio anche per un’intera giornata d’ascolto. Garantiscono infatti una durata della batteria fino a 8 ore di riproduzione musicale o 36 con custodia di ricarica.

Il design a clip delle FreeClip non blocca il condotto uditivo per cui garantisce massimo comfort e, soprattutto, permette di mantenere un contatto con l’ambiente circostante e i rumori esterni, ad esempio il traffico.

HUAWEI FreeClip sono resistenti all’acqua, alla polvere e agli schizzi con grado di protezione IP54.

l’unità driver a doppio magnete ad alta sensibilità da 10,8 mm e il sistema a onde sonore inverse che, lavorando insieme, migliorano la chiarezza audio e prevengono la dispersione del suono.

Gli auricolari sono dotati di un’unità driver a doppio magnete ad alta sensibilità da 10,8 mm, che garantisce una maggiore capacità di pilotaggio degli speaker con una riproduzione del suono più nitida, anche rispetto alle diverse sfumature della musica che si sta ascoltando.

Il sistema a onde sonore inverse integrato nella sfera acustica permette diregolare il volume annullando sottilmente le onde sonore. Questo contribuisce a creare un’esperienza di ascolto più sicura e immersiva.

Da oggi le Huawei FreeClip sono disponibili su Huawei Store nelle colorazioni Black e Purple al prezzo di 199,90 euro. Fino al 31 dicembre, con l’acquisto delle FreeClip si riceverà la Band 8 in omaggio.

Il tablet MatePad 13.2

Huawei MatePad Pro 13.2” offre uno schermo OLED flessibile che in un corpo sottile di soli 5,5 mm di spessore e 580 grammi di peso, con cornici di 3,4 mm per un rapporto schermo-corpo del 94%. Si tratta di uno dei tablet più sottili mai realizzati da Huawei e vanta un display X-True e il sistema audio Huawei Sound. Inoltre, è compatibile conaccessori quali la Huawei M-Pencil di 3a generazione e la Smart Magnetic Keyboard.

In occasione dell’evento Creation of Beauty, in tema di creatività Huawei ha annunciato GoPaint Worldwide Creating, una piattaforma globale dedicata ai creatori digitali di tutto il mondo che prenderà forma il 5 gennaio 2024 per permettere loro di mostrare i propri lavori e incoraggiare le persone a esprimere talento e creatività.

Il laptop Matebook D 16

Infine, Huawei ha presentato anche il laptop MateBook D 16 con processore Intel Core i9 di 13a generazione. Il laptop è caratterizzato da un ampio schermo da 16 pollici e integra la tecnologia Dual Shark Fin Fan e una batteria fino a 70 Wh.

Offre un ampio display Eye Comfort FullView da 16 pollici e assicura una visione di qualità con la leggerezza di un tradizionale modello da 15,6 pollici.