Huawei ha presentato le promozioni di Natale che vedono protagonisti i dispositivi del suo ecosistema, insieme a Huawei AppGallery, che offre agli utenti la possibilità di vincere numerosi premi.

Il produttore di Shenzhen ha preparato sconti fino al 50% sugli ultimi prodotti grazie alle speciali offerte natalizie su Huawei Store. Inoltre, Huawei mette in palio esclusivi regali anche sullo store proprietario Huawei AppGallery: per tentare la fortuna, tutti gli utenti che scaricheranno le app aderenti all’iniziativa potranno girare la ruota e provare a vincere un’automobile Fiat 500, un prodotto Huawei o un coupon sconto di partner selezionati.

Qui di seguito una rassegna delle promo di Huawei, suddivise per prodotti.

Smartphone

Huawei Mate 40 Pro, fino al 31 dicembre con inclusi nel prezzo gli auricolari FreeBuds Pro nella colorazione White e la cover Mate 40 Pro Silicon Case, a 1.249,00 euro.

Fino alla Vigilia di Natale, in offerta anche P30 Pro, disponibile con uno sconto di oltre il 40%: 499,00 euro invece di 849,90 euro.

Notebook e tablet

Huawei MateBook X Pro 2020. Fino al 31 dicembre è acquistabile con uno sconto del 25% al prezzo di 1.299,00 euro nella configurazione i5 da 16+512GB (invece di 1.699,00 euro).

Huawei MatePad Pro: compreso di M-Pencil e tastiera fino al 31 dicembre in versione 6+128GB WiFi costa 399,00 euro invece di 549,90 euro.

Audio

Huawei FreeBuds Pro dal 13 al 24 dicembre costano 129,00 euro (invece di 179,00 euro). Per gli appassionati di musica e dell’ascolto in totale comfort, le FreeBuds Studio sono in sconto fino al 24 dicembre, al prezzo di 249,00 euro (invece di 299,00 euro).

Wearable

Huawei Watch Fit nella colorazione Graphite Black è disponibile al prezzo di 89,00 euro fino al 31 dicembre. Sakura Pink e Mint Green sono disponibili al prezzo di 99,00 euro con incluso cover brillantinata e charm.

Dove trovare le promozioni

Per trovare tutte le promozioni natalizie sui prodotti Huawei potete navigare lo store del produttore oppure il canale Amazon.

Vinci una Fiat 500 con AppGallery

Huawei ha anche indetto un concorso che permette di vincere numerosi premi e, addirittura, di portarsi a casa una Fiat 500.

Per partecipare, basta essere utente di Huawei AppGallery. Per tutto il mese di dicembre è possibile scegliere tra una delle quattro categorie – E-Commerce, Food & Drink, Mobilità ed Entertainment – scaricare le relative app dei partner coinvolti e vincere sconti su servizi e prodotti.



Partecipando al lucky draw natalizio e scaricando le app selezionate, il più fortunato potrà aggiudicarsi una FIAT 500, insieme ai prodotti dell’ecosistema Huawei.