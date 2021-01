Huawei rimuove gli smartphone di Honor dal suo VMall

Continua il processo di distacco di Honor da Huawei dopo che a novembre quest’ultima ha venduto il suo brand a un consorzio cinese con base a Shenzhen nel tentativo di preservare il marchio dalle conseguenze della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.



Il portale Huawei Central oggi riferisce un nuovo passaggio nell’iter di separazione fra i due marchi: tutti i dispositivi Honor sono infatti stati rimossi dal sito web vmall.com di proprietà di Huawei, che vendeva dispositivi di entrambi i marchi.



Secondo numerose fonti cinesi, Honor avrebbe già sviluppato il proprio Honor Mall. Tuttavia, l’attuale versione cinese del negozio ha ancora diverse sezioni che non funzionano correttamente e che restituiscono errori 404. Il sito web dunque è in costruzione, ma ancora in fase di test.



Attualmente, se si digita “Honor” in inglese su Vmall.com, si viene reindirizzati a un messaggio in cinese che dice: “Siamo spiacenti, ma i prodotti Honor sono stati rimossi. Puoi comunque acquistare prodotti Huawei“.