Huawei sbarca in Europa con una fabbrica in Francia

Huawei inizierà a costruire una fabbrica di apparecchiature di rete per telefonia mobile in Francia l’anno prossimo. Si tratta del primo impianto in Europa dell’azienda di Shenzhen che approderà nel Vecchio Continente nonostante molti governi europei abbiano messo al bando l’utilizzo delle sue apparecchiature di rete 5G.



La società cinese aveva delineato per la prima volta il piano nel 2020, parlando di un investimento iniziale di 200 milioni di euro (215,28 milioni di dollari), ma il lancio era poi stato ritardato dalla pandemia di COVID-19.



La fonte non ha fornito indicazioni precise su quando sarà operativa la fabbrica di Brumath, vicino a Strasburgo, né Huawei ha voluto commentare la vicenda, ma una fonte del governo francese ha affermato che l’apertura del sito è prevista per il 2025.



L’iniziativa arriva proprio in un momento in cui alcuni governi europei hanno limitato o vietano l’uso di apparecchiature prodotte da Huawei e ZTE, a causa dei timori riguardo alla sicurezza nazionale.

I leader europei, nel frattempo, continuano ad interrogarsi su come “ridurre i rischi” dell’ingerenza cinese ma, allo stesso tempo, pensano anche a come cooperare con la seconda economia mondiale.



La Cina è il terzo partner commerciale della Francia, dopo l’Unione Europea e agli Stati Uniti.



Nel 2020, il governo francese aveva di fatto cancellato Huawei dalla lista dei fornitori di apparecchiature di rete 5G.

Tuttavia, in seguito a un incontro con il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire a Pechino a luglio, il vice premier cinese He Lifeng aveva affermato che la Francia aveva deciso di rinnovare le licenze 5G a Huawei in alcune città.

