Huawei lancia la Seamless AI Life Experience

Se è connesso, è meglio. Mai come in questo periodo, in cui si è reso necessario il distanziamento sociale, ci siamo accorti di quanto sia importante restare in contatto, stabilire connessioni remote che ci facciano sentire comunque vicini, partecipi e attivi in un contesto sociale modificato dall’emergenza sanitaria. Tutti negli ultimi mesi abbiamo cercato soluzioni per superare le barriere imposte dalle distanze, dall’impossibilità di recarci sul posto di lavoro, di svolgere tutte le attività di cui era fatta la nostra quotidianità.

Anche alla luce di questo Huawei ha presentato la Seamless AI Life Exeperience, descritta come “una nuova rivoluzionaria esperienza d’uso, pensata per i suoi consumatori, ancora più interconnessa e intelligente“. Si tratta di un progetto a lungo termini, spiega l’azienda di Shenzhen, “incentrato sull’innovativo ecosistema di prodotti e servizi 1+8+N, l’esperienza Seamless AI Life è progettata per aiutare gli utenti a rimanere sempre connessi con facilità e in ogni momento. Insieme a una nuova rosa di partner IOT e nuove applicazioni per AppGallery, Huawei promette un’esperienza utente ancora più completa, lineare e smart“.

E la decisione non può essere più puntuale visto l’aumento del 25% di utenti attivi mensili nel suo ecosistema di prodotti e servizi in tutto il mondo. Ora conta 650 milioni di utenti attivi mensili. «Huawei ha conquistato i cuori dei consumatori di tutto il mondo con la sua tecnologia innovativa e spesso all’avanguardia. Ora stiamo portando questa tecnologia alla portata di tutti attraverso il nostro ecosistema di prodotti e servizi 1+8+N. Grazie alla Seamless AI Life Experience, gli utenti attraverso un semplice click potranno connettersi in modo ancora più semplice, aprendo un mondo di possibilità, attraverso Huawei Share, la collaborazione multi-schermo e molto altro ancora. Con la Seamless AI Life Experience, speriamo di dare ai consumatori di tutto il mondo la possibilità di sentirsi vicini e di rimanere sempre in contatto», Ha commentato Isabella Lazzini – Marketing&Retail Director Huawei CBG Italia.

Al centro del progetto c’è l’ecosistema 1+8+N, che beneficerà della strategia a lungo termine di Huawei che vedrà l’azienda allargare le proprie aree di prodotto, aumentando nell’ecosistema lo spazio di dispositivi audio, wearable, PC, tablet e altre categorie di tecnologia interconnessa.

Con lo smartphone sempre al centro, la strategia 1+8+N delinea l’obiettivo dell’azienda nel portare il digitale in ogni casa, ad ogni persona e organizzazione per creare un mondo sempre più smart e completamente connesso, in cui il fulcro è rappresentato dallo smartphone, dall’interfaccia EMUI e dalle tante tecnologie che lavorano insieme per offrire all’utente l’esperienza di utilizzo più entusiasmante, intelligente e connessa al mondo.

«L’ “1” rappresenta lo smartphone, cuore dell’ecosistema, che controlla e mantiene connessi tutti gli altri dispositivi. L’ “8” rappresenta tutti i dispositivi periferici connessi, come HUAWEI FreeBuds 3, HUAWEI Watch GT 2, HUAWEI Sound X, HUAWEI MatePad Pro, HUAWEI MateBook X Pro e HUAWEI Vision. La “N” indica il layer in cui tutto si estende, comprende milioni di dispositivi IOT collegati tra loro con facilità grazie alle tecnologie Huawei HiLink e Huawei Share», spiega il produttore.

Nuovi partner entrano nell’Ecosistema Huawei

Huawei è incline a collaborare con imarchi leader di settore, come Leica e Devialet, per migliorare l’esperienza cliente. E annuncia oggi cinque nuove partnership:

Samsonite , leader mondiale nella produzione di valigie e accessori da viaggio, ha stretto una partnership con Huawei. Gli utenti dell’ecosistema 1+8+N potranno chiudere la valigia con un semplice tap sulla serratura intelligente Samsonite con il loro dispositivo Huawei. Il comfort e la sicurezza della tecnologia Samsonite e Huawei accompagneranno l’utente anche fuori dalla porta di casa, per offrirgli vantaggi e sicurezza in viaggio anche con Huawei Share e Huawei Pay.

All'ecosistema 1+8+N si aggiunge anche il robot aspirapolvere 360 Robot Vacuum Cleaner , intelligente e automatizzato, può essere controllato e monitorato a distanza direttamente dal proprio dispositivo Huawei, con l'applicazione Huawei AI Life.

Kärcher , fornitore leader mondiale di tecnologie di pulizia, è conosciuto per aver portato sul mercato soluzioni di pulizia innovative, l'ultima delle quali è il depuratore di acqua HUAWEI HiLink Kärcher. Ora aggiunto all'ecosistema 1+8+N, gli utenti potranno controllare la durata del filtro del loro depuratore e monitorare la qualità dell'acqua in tempo reale utilizzando l'applicazione Huawei AI Life su un dispositivo Huawei.

Il bollitore elettrico termostatico intelligente Joyoung è stato aggiunto all'ecosistema 1+8+N, consentendo agli utenti di controllare e monitorare a distanza il bollitore utilizzando l'app Huawei AI Life su un dispositivo Huawei. Preparare una tazza di tè o caffè non è mai stato così facile.

OPPLE Lighting fornisce una gamma di soluzioni di illuminazione, compresa l'illuminazione intelligente. Grazie al suo arrivo nell'ecosistema 1+8+N, gli utenti potranno controllare le proprie lampade smart OPPLE, utilizzando l'app Huawei AI Life su un dispositivo Huawei.

Nuove app su AppGallery

Huawei ha annunciato l’arrivo su Huawei AppGallery di una serie di applicazioni popolari, da quelle legate ai nuovi social network fino alle app di editing, per stimolare la creatività degli utenti e sfruttare al massimo le potenzialità dei propri dispositivi Huawei. Aggiungere queste app è un segnale concreto di un ulteriore passo in avanti di Huawei nel soddisfare gli utenti che hanno acquistato i più recenti smartphone e tablet.