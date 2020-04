Per il quarto anno consecutivo gli smartphone della serie Huawei P40 si aggiudicano l’ambito riconoscimento TIPA World Awards 2020 per la miglior fotografia dell’anno.

Huawei P40, la serie must have

La serie Huawei P40 continua nel suo percorso di gloria. I TIPA World Awards 2020 sono l’ultimo in ordine temporale riconoscimento attribuito alla gamma. Già recentemente il P40 Pro aveva ottenuto un punteggio DXOMARK pari a 128, il più alto valore complessivo mai assegnato. Sempre DXOMARK aveva assegnato al P40 Pro i punteggi più alti per le prestazioni fotografiche e qualità degli scatti selfie, rispettivamente 140 e 103.

Riconoscimento e motivazione

“La capacità fotografica degli smartphone fa un altro grande salto in avanti con l’ultima generazione della serie Huawei P40. Tutti e tre gli smartphone – P40, P40 Pro e P40 Pro+ – hanno il chipset Kirin 990 5G, un grande sensore da 1/1,28 pollici e sono stati sviluppati in collaborazione con Leica“. Questo l’avvio della spiegazione dei riconoscimenti. “Tra le caratteristiche degne di nota, gli algoritmi di bilanciamento del bianco alimentati dall’IA e quelli dedicati all’ottimizzazione della tonalità della pelle e della texture, la gamma dinamica notevolmente migliorata e le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, i sensori di temperatura del colore, la capacità di messa a fuoco su tutti i pixel e un XD Fusion Engine per uno zoom fluido e, infine, l’ottimizzazione della qualità dell’immagine”, continua la nota.

TIPA World Awards

Fondata nel 1991, TIPA è una rinomata associazione di settore, che riunisce le principali testate mondiali, cartacee e digitali, dedicate alla fotografia e all’imaging. L’associazione conferisce annualmente i TIPA World Awards alle aziende e ai nuovi prodotti che i redattori TIPA ritengono possano offrire la migliore qualità, le migliori prestazioni e il miglior valore ai consumatori.