Huawei ha da pochi giorni annunciato il suo smartphone Mate 40 Pro, che arriverà in tutta Europa nelle prossime settimane.

Ora, secondo una notizia pubblicata da LetsGoDigital, il produttore cinese avrebbe in serbo una nuova sorpresa sul fronte degli smartphone con display pieghevole: un clamshlell ovvero una conchiglia. Dopo le esperienze con i modelli Mate X e Mate Xs, che si piegano ad ali di falco verso l’esterno ora si starebbe lavorando su un telefono pieghevole con lo schermo che si chiude verso l’interno. Il nuovo dispositivo dovrebbe essere 5G.



Ad aprile 2020 Huawei Technologies aveva depositato un brevetto di design presso il CNIPA (China National Intellectual Property Office). La documentazione è stata pubblicata il 23 ottobre 2020 e consiste in 14 immagini.

Lo smartphone si chiude a conchiglia, proprio come ci ha abituato Motorola con il suo Razr 5G, e sulla scocca esterna campeggia un generoso secondo schermo, pratico per leggere le notifiche in arrivo, i messaggi o anche per effettuare chiamate. C’è inoltre una doppia fotocamera, ben visibile accanto al second screen esterno.

Una volta aperto, lo smartphone mostra un ampio display non interrotto da alcun foro né da alcun notch, solitamente ricavati per ospitare la fotocamera.

Guardando le immagini del brevetto, si notano due pulsanti fisici sul lato sinistro, molto probabilmente per regolare il volume. Il pulsante di accensione si trova invece sul lato destro.

Secondo alcune indiscrezioni, il dispositivo potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo molto più basso rispetto a quello applicato in precedenza ai modelli X e Xs, quindi abbondantemente sotto i 2.000 euro. Ma ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane.