Il canale Twitter Digital Chat Station ha pubblicato una notizia secondo la quale la collaborazione tra Huawei e Leica sarebbe giunta al termine.

Tuttavia, un portavoce di Huawei ha prontamente smentito la notizia, marchiandola cone “fake news”. Anche i rappresentanti di Leica hanno affermato di “non avere informazioni sulla cessazione del rapporto“.



Il leaker, che di solito fornisce informazioni affidabili, relative soprattutto a smartphone non ancora presentati, potrebbe questa volta essere stato indotto in errore da una fonte non attendibile.

Lo stesso aveva anche affermato che altre aziende locali si sarebbero già avvicinate al marchio cinese per sostituire Leica.



Leica fornisce know-how alle fotocamera degli smartphone Huawei dal 2016. L’azienda di Shenzhen, in questi anni, ha collaborato sul fronte fotografico producendo alcuni fra gli smartphone più evoluti del mercato, partendo dal Huawei P9 e fino ad arrivare all’ultimo Mate 40 Pro.