Huawei ha annunciato che rilascerà presto in Europa il suo altoparlante intelligente Sound X sviluppato in collaborazione con l’esperto di audio francese Devialet.

Huawei Sound X presenta un design cilindrico arrotondato e sfoggia un look premium con una base in tessuto e un top in plastica lucida. Comprende un doppio subwoofer da 60 watt e 6 driver full range per un suono a 360 gradi. Il dispositivo offre 512 MB di Ram e 8 GB di spazio di archiviazione, pesa 3,5 kg e ha dimensioni di 165 x 203 mm. Non manca poi il controllo one-touch e il controllo della casa intelligente HiLink di Huawei.

L’architettura del woofer push-push a cancellazione di vibrazioni di Devialet, annulla le vibrazioni interne a volumi più elevati, afferma la società. Il dispositivo ha due ritagli su entrambi i lati che espongono i doppi woofer all’interno. L’altoparlante ottiene anche l’altra tecnologia audio di Devialet, come Heart Bass Implosion (HBI) per bassi super potenti e Speaker Active Matching (SAM) per una migliore qualità del suono.

Sebbene la versione europea di Huawei Sound X disponga dello stesso hardware della Cina, manca un assistente digitale incorporato che lo rende un altoparlante Bluetooth intelligente.

Huawei Sound X: prezzo e uscita

Huawei Sound X sarà in vendita in Germania, Francia, Italia e Spagna nelle prossime settimane. Costerà 299 euro e sarà commercializzato a partire da maggio.