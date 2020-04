Huawei store: arriva una pioggia di promozioni

Al nuovo Huawei Store online è tempo di promozioni su smartphone, tablet, accessori e wearable. Il produttore cinese mette in evidenza quelle più interessanti, alcune delle quali resteranno attive fino a giovedì 14 maggio. Eccole:

Le promozioni

Huawei P30 Pro

Fino al 30 aprile chi acquisterà uno smartphone Huawei P30 Pro avrà in regalo le cuffie true wireless Huawei Freebuds 3 del valore commerciale di 179 euro.

Huawei P30 Pro

Huawei P40 e P40 Pro

Fino al 4 maggio chi acquista uno di questi due smartphone avrà in omaggio lo smartwatch Huawei Watch GT2, con sistema di monitoraggio degli allenemanti e del battito cardiaco. Avrà inoltre in omaggio una custodia protettiva per lo smartphone

Huawei Mate Xs

Chi acquisterà il nuovo smartphone pieghevole di Huawei entro il 14 maggio riceverà in regalo una custodia in pelle del valore di 119 euro.

Huawei Mate Xs

Gli sconti

Smartphone

Il prezzo di Huawei nova 5T è stato scontato di 130 euro passando dai precedenti 429,99 euro agli attuali 299,99 euro.

Huawei MediaPad T5 10 Lite

Tablet

Hauwei MediaPad T5 10 LTE passa da 249,90 a 199,90 euro, con uno sconto di 50 euro, mentre Huawei MediaPad M5 Lite 10 da 349,90 agli attuali 279,90 euro, con uno sconto dunque di 70 euro.

Wearable

Lo smartwatch Huawei Watch GT2 Matte Black è ora scontato a 179,90 euro, 50 euro in meno del prezzo di listino di 229,90 euro. Le cuffie true wireless Huawei Freebuds da 179 euro passano ora a 139,90.

Huawei Watch GT2

Qui trovate tutte le offerte.