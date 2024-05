Huawei supera Samsung ed è regina mondiale degli smartphone foldable. Crescono Honor e Motorola

Secondo il nuovo Counterpoint Research Foldable Smartphone Shipment Tracker il mercato globale degli smartphone pieghevoli è cresciuto del 49% su base annua nel primo trimestre del 2024, segnando il tasso di crescita più alto in sei trimestri.



L’impennata è stata determinata principalmente da un aumento significativo delle spedizioni dei tanti produttori cinesi. In particolare, Huawei ha raggiunto per la prima volta il primo posto nelle spedizioni globali trimestrali, superando Samsung, che aveva fino ad ora guidato il mercato.



L’arrivo della tecnologia 5G nei dispositivi pieghevoli di Huawei è stata un fattore chiave nella crescita che ha registrato un +257% su base annua nel trimestre. Un anno fa, il portafoglio di dispositivi pieghevoli di Huawei era costituito esclusivamente da smartphone Lte. Tuttavia, nel primo trimestre del 2024, la percentuale di foldable 5G è salita all’84%. Ecco dunque il segreto di questa grande ascesa.

Lanciato a settembre dello scorso anno, il primo pieghevole 5G con form factor a libro di Huawei, il Mate X5, è stato uno dei bestseller nel mercato cinese per tre trimestri consecutivi. Nell’aprile 2024, Huawei ha anche lanciato il suo primo modello a conchiglia, il Pocket 2, contribuendo in modo significativo ai dati del primo trimestre. Nonostante le difficoltà nel garantire le forniture del suo SoC 5G sviluppato internamente, Huawei continuerà a sostenere la produzione di dispositivi pieghevoli, considerando il loro posizionamento di prezzo più elevato.

Honor e Motorola crescono nei foldable

E se Huawei spopola sul mercato cinese, HONOR e Motorola hanno ottenuto una crescita delle spedizioni nei mercati esteri. La quota di mercato globale dei dispositivi pieghevoli di HONOR è balzata dal 3% di un anno fa al 12% nel primo trimestre del 2024, facendone il terzo player per importanza. Le sue spedizioni al di fuori della Cina sono cresciute del 12.500% su base annua, guidate dal modello Magic V2, che è diventato il telefono pieghevole più spedito in Europa occidentale nel primo trimestre del 2024. Allo stesso modo, Motorola ha aumentato la sua quota di mercato globale all’11% conquistando il quarto posto, con il Razr 40 (noto anche come Razr 2023).

Il form factor dei foldable

Nel primo trimestre del 2024, i pieghevoli con form factor a libro hanno rappresentato il 55% delle spedizioni del mercato globale, superando i modelli a conchiglia per la prima volta dal 2021, quando il mercato degli smartphone pieghevoli ha iniziato la sua notevole crescita in seguito al rilascio del Samsung Galaxy Z. Flip 3. Il mercato dei flip phone, guidato prevalentemente da Samsung, ha sempre goduto di popolarità grazie ai suoi prezzi più accessibili, tranne che nel mercato cinese. Tuttavia, mentre i produttori cinesi come Huawei, HONOR, OnePlus e vivo hanno lanciato costantemente nuovi prodotti a libro dalla seconda metà dello scorso anno, la crescita nel segmento a conchiglia di Samsung ha rallentato.



Le aspettative riguardanti il mercato dei clamshell rimangono comunque positive, rafforzate da alcuni lanci di prodotti anticipati. Samsung mira a riconquistare la propria leadership di mercato con l’imminente Galaxy Z Flip 6. La stessa Huawei ha piani aggressivi per il mercato clamshell e progetta di aggiungere un modello low cost al suo portafoglio. Sia HONOR sia Xiaomi, infine, sono pronti a entrare per la prima volta nella competizione dei dispositivi foldable conchiglia.

