Huawei svela Freelace Pro, le cuffie Bluetooth con l’archetto

Le Huawei FreeBuds Pro non sono le uniche cuffie annunciate oggi. Il produttore cinese ha anche presentato un nuovo paio di cuffie Bluetooth con archetto da collo chiamate FreeLace Pro che ancora una volta propongono il sistema di riduzione del rumore attivo come cavallo di battaglia.

Due microfoni, uno rivolto verso l’esterno e l’altro verso l’interno, captano i rumori esterni e quelli interni per eliminarli generando delle frequenze anti-rumore. È la cancellazione attiva del rumore ibrida degli auricolari, in grado di eliminare fino a 40 dB di interferenze.



Le cuffie sono poi dotate di un driver dinamico da 14 mm. Questa unità driver, più ampia e dinamica, presenta materiali migliorati, in particolare un diaframma in lega di magnesio-alluminio super leggero e resistente e un canale bassi indipendente per un suono a tre bande, ancora più dettagliato.



Rispetto al modello precedente, ereditano un look colorato ed elegante pensato per gli sportivi e migliorano la velocità di ricarica e la facilità di connessione.

“Le nostre HUAWEI FreeLace dello scorso anno hanno innalzato gli standard di qualità e performance per gli auricolari. – ha commentato Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Italia – Oggi con le nuove HUAWEI FreeLace Pro sfidiamo noi stessi ad andare oltre quegli standard con un prodotto dalle caratteristiche ancora più premium, a conferma di tutti i nostri sforzi per la costruzione di un insieme di prodotti in grado di soddisfare le esigenze dei nostri utenti.”

Prezzo e disponibilità



Le Huawei FreeLace Pro saranno lanciate in tre colorazioni, anche Graphite Black, Spruce Green e Dawn White al prezzo di 119,90€. Nei prossimi giorni sarà comunicata la disponibilità.