Huawei: tutte le nuove promo per smartphone e accessori

Huawei ha lanciato una nuova promozione che vede protagonisti gli ultimi dispositivi, sia smartphone sia accessori.

La promozione, valida dal 15 maggio al 14 giugno 2020, permette a tutti coloro che acquisteranno uno smartphone Huawei P40 o P40 Pro di ricevere in regalo gli auricolari true wireless Freebuds 3i, del valore commerciale di 99,9 euro e il Watch GT2e, il più recente smartwatch dell’azienda cinese, del valore commerciale di 169,90 euro.

A coloro che acquisteranno uno smartphone P40 e P40 Pro, il produttore offre un voucher di 50 euro da utilizzare su Huawei Video, la piattaforma proprietaria che vanta ben 50.000 tra serie italiane e internazionali, grandi film di successo, cortometraggi, news, sport e documentari e tre mesi di abbonamento gratuito a Huawei Music, che conta oltre 50 milioni di brani e 1,2 milioni di album da ascoltare in streaming e senza pubblicità.



Inoltre, in omaggio 50 GB extra da utilizzare su Cloud, per poter archiviare i propri documenti e le proprie foto preferite.