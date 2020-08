Huawei vince due EISA Awards

“Best Smartphone Camera” e “Best Smartwatch“. Sono questi i due premi EISA – l’Expert Imaging and Sound Association (EISA), gruppo composto da 55 tra le più autorevoli riviste di elettronica di consumo di 29 nazioni – vinti da Huawei P40 Pro e da Huawei Watch GT 2.

Ecco le motivazioni ufficiali che hanno spinto i giudici di EISA a conferire i due premi:

Premio EISA “Best Smartphone Camera 2020-2021 – HUAWEI P40 Pro”

“Sulla scia del successo dei suoi predecessori, HUAWEI P40 Pro spinge ancora una volta in avanti la tecnologia delle fotocamere per smartphone, con un obiettivo quadruplo Leica che offre un potenziale prestazionale illimitato. La sua fotocamera principale da 50 megapixel con autofocus a rilevamento di fase e stabilizzazione ottica dell’immagine è affiancata da un teleobiettivo periscopico da 12 megapixel, con uno zoom ottico 5x, e da una Ultra-Wide ‘Cine Camera’ da 40 megapixel per un’acquisizione video avanzata. Aggiungete il sensore di profondità ToF 3D del P40 Pro – e il miglioramento AI dell’immagine – e avrete uno smartphone che ogni giorno cattura immagini mozzafiato e scatti notturni di qualità ineguagliabile senza rumori o aberrazioni indesiderate. L’elegante design, la tecnologia premium del display e la facilità d’uso, rendono lo smartphone una vera eccellenza nella sua categoria”.

Premio EISA “Best Smartwatch 2020-2021 – HUAWEI WATCH GT 2”

“HUAWEI WATCH GT 2 unisce il talento di uno smartwatch moderno con un design elegante e unisex basato su display circolare AMOLED, controllo fisico e cinturino in vera pelle. Ideale per uno stile di vita attivo, offre una serie di funzioni per il fitness – tra cui la possibilità di analizzare 15 diverse categorie sportive, e fornisce informazioni su un massimo di 190 tipi di esercizio fisico – oltre a un’eccellente durata della batteria, fino a due settimane. Grazie alla funzione Huawei TruSleep, l’intelligenza Artificiale viene utilizzata per analizzare la qualità del sonno. È non è tutto. HUAWEI WATCH GT 2 monitora il battito cardiaco e il livello di stress. Anche le chiamate via Bluetooth (fino a 150m dallo smartphone), la notifica delle app e l’archiviazione interna della musica sono presenti nell’elenco delle funzioni. È nato un classico moderno!”.

«Siamo onorati dei premi assegnati a due dei nostri prodotti di punta, HUAWEI P40 Pro e HUAWEI WATCH GT 2 e continuare, così, la serie positiva di riconoscimenti assegnati da EISA. Huawei si impegna costantemente ad offrire ai suoi consumatori nuove ed entusiasmanti esperienze con tutti i suoi prodotti, dallo smartwatch HUAWEI WATCH GT 2, che aiuta a superare i limiti dell’allenamento personale, allo smartphone HUAWEI P40 Pro che ha ridefinito i confini della fotografia mobile», ha affermato Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Italia.