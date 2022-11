Huawei Watch D, lo smartwatch dedicato al monitoraggio della salute

È in arrivo in Italia l’innovativo orologio Huawei Watch D. Cos’ha di particolare? Il fatto che si tratti di uno smartwatch completamente dedicato alla gestione e all’analisi completa dei parametri medici, rese possibili da tecnologie all’avanguardia. Se avete bisogno di monitorare frequentemente la vostra salute, questo è il dispositivo che fa per voi.

Huawei Watch D è leggerissimo, appena 40,9 g. Questo lo rende adatto a essere indossato frequentemente, in modo da poter monitorare costantemente le vostre condizioni di salute. Lo smartwatch è infatti dotato di certificazione medica, ed è in grado di fornire dati estremamente accurati.

In particolare, l’hardware innovativo lo rende particolarmente adatto alla misurazione della pressione arteriosa, con un margine di errore di appena ±3 mmHg. Altre funzionalità comprendono la misurazione della frequenza cardiaca, il monitoraggio scientifico del sonno, il monitoraggio dell’ossigenazione del sangue, misurazione della temperatura cutanea, monitoraggio dello stress e molto altro.

Sono anche presenti tante opzioni per gli appassionati del fitness: ben 70 modalità di allenamento diverse. La batteria inoltre è in grado di durare 7 giorni, consentendo agli utenti di indossarlo senza la necessità di ricaricarlo frequentemente. Huawei Watch D è disponibile a 399,90€, con una bilancia Huawei Scale 3 in omaggio e 50€ di sconto se lo acquistate entro il 30 novembre.