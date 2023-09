Huawei Watch GT4: l’eccellenza degli smartwatch coniugata al maschile e al femminile

Con un evento tenutosi a Barcellona, Huawei ha presentato due nuovi smartwatch della linea Watch GT 4. Si tratta di due orologi declinati per due target nettamente differenti e, allo stesso tempo, perfettamente focalizzati. Lo smartwatch con cassa da 46 mm di grande impatto e con design ottagonale, per il pubblico maschile, e quello con cassa da 41mm, che strizza l’occhio al glamour per le donne.

Entrambi i modelli richiamano gli stilemi dell’orologeria classica che si fondono, al claim di “Fashion Forward”, con gli ultimi dettami della moda e con la tecnologia wearable più evoluta.

Sette configurazioni di colore

La versione da 46mm può essere scelto con bracciale in acciaio inossidabile, cinturino marrone in pelle, cinturino verde in materiale composito e, infine, con cinturino in materiale fluoroelastomero, mentre la versione da 41mm offre un’elegante maglia milanese dorata, cinturino bianco in pelle e cinturino in acciaio inossidabile con rifiniture dorate. La personalizzazione trova poi infinite vie attraverso gli oltre 25.000 quadranti disponibili sull’app Huwei Health, alcuni dei quali gratuiti, altri a pagamento.

Funzionalità

Tante le funzionalità di Watch GT 4, molte delle quali ormai un “must” per i possessori di smartwatch Huawei, legate a doppio filo con l’app Huawei Health, in continuo aggiornamento.

Si possono monitorare tutti i principali parametri vitali: il cuore, il battito cardiaco, il sonno con True Sleep 3.0 e l’ossigenazione del sangue. Nella sezione sonno c’è un’importante aggiunta, quella del controllo della respirazione durante la notte con la rilevazione di eventuali fasi di apnea.

Watch GT 4 presenta anche la funzionalità migliorata di monitoraggio intelligente del ciclo mestruale 3.0 che analizza numerosi indicatori fisiologici come la frequenza cardiaca durante il sonno, la temperatura cutanea e il ritmo respiratorio per poter prevedere il periodo mestruale con una precisione superiore del 15% rispetto agli altri smartwatch Huawei. È un grande beneficio per tutte le donne che hanno cicli meno regolari che possono così adattare le proprie abitudini sulla base del ciclo mestruale.

In generale, l’orologio si avvale della tecnologia di monitoraggio dei parametri vitali Huawei TruSeen 5.5+ che incorpora un algoritmo di miglioramento del segnale a canali multipli basato su un algoritmo proprietario di Deep Learning.

Entrambi gli orologi hanno certificazione IP68: il modello con cassa da 46 mm ha un display Amoled da 1,43 pollici, mentre la versione da 41 ha uno schermo (sempre Amoled) da 1,32 pollici. La risoluzione del pannello è per entrambi 466×466 pixel.

Fitness

Come sempre grande attenzione all’attività fisica e sportiva oltre che al benessere generale della persona, monitorabile e gestibile attraverso app e Watch. Le oltre 100 modalità sportive si arricchiscono anche di sport come il Padel, il calcio e gli E-Sports.

Nuova anche la funzione Rimani in forma, che permette una gestione adeguata delle calorie, previo inserimento dei propri dati, come peso e altezza, e degli obiettivi che si voglion perseguire (la perdita di peso ad esempio). L’app fornisce consigli in tempo reale e si avvale anche di una specifica “face” chiamata Weight Loss”.

Chi pratica escursionismo e corsa può usufruire del tracciamento GNSS ad alta precisione dual-band a cinque sistemi che migliora la precisione di posizionamento del 30% rispetto ai modelli precedenti, anche quando si corre in città e la densità strutturale potrebbe potenzialmente ostacolare la ricezione del segnale. Tale funzione è disponibile esclusivamente nella versione GT 4 46mm.

L’autonomia dichiarata dal produttore è di 14 giorni per il modello da 46mm e di 7 giorni per quello da 41mm. L’orologio si ricarica in circa 100 minuti.

Prezzi colori, promo di lancio e disponibilità

Huawei Watch GT 4 è disponibile in Italia su Huawei Store a partire da oggi. In occasione del lancio, dal 14 Settembre al 15 Ottobre, con l’acquisto di Huawei Watch GT 4 si riceveranno automaticamente 1 anno di estensione della garanzia commerciale + Huawei FreeBuds SE 2 in omaggio.

Watch GT 4 è disponibile nelle seguenti varianti: