I 3 migliori giochi da casinò per ottenere il massimo profitto

I giochi da Casinò regalano ai giocatori infinite ore di divertimento. Oltre a questo, portano anche vincite lucrative che possono rendervi molto, molto ricchi, a patto che scegliate i giochi giusti. Per giochi giusti intendiamo giochi con un basso margine della casa e un’alta percentuale di ritorno al giocatore (RTP), ovviamente, perché questi due fattori giocano un ruolo importante per le vincite, oltre al fatto di utilizzare siti come polskiekasynos.com sicuri ed affidabili.

È importante ricordare che ogni gioco da Casinò ha un margine della casa unico. Le vostre possibilità di vincita dipendono in larga misura da questa cifra e per questo non dovete sottovalutarla. Un altro fattore importante da prendere in considerazione è l’RTP, che viene utilizzato per mostrare la percentuale di ritorno prevista nel lungo periodo, si trova facilmente sui siti che offrono molte slot come 22Bet. Come si può intuire, più alta è la percentuale dell’RTP, meglio è. Per questo motivo, in genere si ritiene che i giochi di abilità offrano le maggiori possibilità di vincita, in quanto consentono di influenzare in qualche misura il risultato. Se volete sapere quali sono i giochi di Casinò basati sull’abilità che offrono un elevato profitto e un ROI con possibilità di vincita favorevoli, continuate a leggere le righe che seguono.

1. BLACKJACK

Il Blackjack è un famoso gioco di carte, noto per il suo basso margine della casa e per questo tra i maggiori giochi redditizi. Il gioco è praticato da molti, in quanto implica molte abilità che permettono ai giocatori di influenzare l’esito di ogni mano. Nel Blackjack, il margine della casa dipende dal numero di mazzi utilizzati. Il Blackjack tradizionale ha un margine della casa di circa l’1%, ma questo può essere ridotto utilizzando una strategia appropriata.

Un’altra cosa importante da tenere a mente è che le diverse varianti del Blackjack offrono un margine della casa diverso, ed è per questo che è tra i giochi d’azzardo più redditizi al mondo. Vi consigliamo di giocare a giochi come il Blackjack Switch o lo Spanish 21, che presentano un margine della casa incredibilmente basso: il primo ha un margine della casa di appena lo 0,17%, mentre il secondo vanta un margine della casa dello 0,38%.

2. VIDEO POKER

Molti credono erroneamente che il Video Poker sia un gioco d’azzardo, in quanto viene giocato su macchine che assomigliano alle slot machine. In realtà, il gioco non ha nulla a che vedere con le slot, perché il risultato di ogni mano può essere influenzato con una strategia adeguata. Tenete presente che le diverse macchine da video poker hanno spesso un margine di guadagno individuale, per cui vi consigliamo di controllare quali sono le macchine con il margine di guadagno più basso.

Proprio come il Blackjack, il Video Poker ha delle varianti, alcune delle quali sono più redditizie di altre. Si ritiene che i giochi 9/6 siano i più vantaggiosi; questi vengono giocati su macchine a pagamento pieno. Perché i giochi 9/6 sono chiamati così? Per il modo in cui vengono pagate le vincite. Ad esempio, il banco paga 9 a 1 per un Full e 6 a 1 per una Scala.

A dire il vero, le macchine da Video Poker hanno qualcosa in comune con le slot machine: l’uso di RNG. Grazie agli RNG, le probabilità di creare una particolare combinazione sono sempre le stesse.

3. ROULETTE

Giocare alla roulette è molto facile grazie alla semplicità della ruota della roulette. Infatti, per giocare è sufficiente scegliere dove piazzare la puntata sul tavolo della roulette e attendere che il croupier faccia girare la ruota.

Le roulette sono considerate principalmente giochi d’azzardo per l’impossibilità di influenzare il risultato di ogni giro. Tuttavia, se studiate diversi sistemi di scommessa sarete in grado di prendere decisioni più sagge. Inoltre, è possibile vincere alla roulette anche senza utilizzare una strategia; è sufficiente utilizzare le puntate esterne.

Inoltre, bisogna sapere che i diversi tipi di roulette hanno uno specifico margine della casa. Per esempio, la Roulette americana, che ha una sezione zero aggiuntiva, ha un margine della casa del 5,26%. D’altra parte, la Roulette europea e quella francese hanno un margine della casa di appena il 2,70% nella maggior parte dei giochi d’azzardo online.

Consiglio esperto

Prima di buttarvi a capofitto nei giochi online più redditizi, sappiate che nessuno dei giochi di casinò offre buone probabilità ai giocatori. C’è un motivo per cui si dice: “Il banco vince sempre”. Ogni gioco del casinò è progettato per dare al banco una maggiore possibilità di vincita, ma alcuni sono più inclinati a favore del casinò di altri. Non importa quanto bene abbiate pianificato, potreste comunque perdere denaro, quindi assicuratevi di stabilire un budget prima di iniziare e di rispettarlo.

Ricordate di fare un bilancio oculato quando giocate d’azzardo

Questi consigli vi aiuteranno a fare scommesse consapevoli al casinò, ma ricordate che il banco è sempre in vantaggio. Più spesso si scommette, più alte sono le probabilità di perdere.

C’è una differenza tra il non vincere e l’essere un perdente. Potete divertirvi al casinò e accettare il fatto che vi costerà un po’ di denaro. Dopotutto, si spende anche se si va in un parco divertimenti.

Ma assicuratevi di entrare nel Casinò con un budget preciso di quanto denaro siete disposti a perdere e non lasciatevi mai superare questo limite.