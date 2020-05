I Ferragnez in vetta alla classifica degli influencer italiani

La classifica degli influencer italiani consacra la coppia Feragni Fedez. I Ferragnez si ritrovano insieme in cima alla hit stilata da Sensemakers sulla base dei dati di Shareablee raccolti ad aprile.

I Ferragnez dominano la hit

Al primo posto indiscusso della classifica degli influencer più influencer c’è sempre e ancora lei: Chiara Ferragni, con 74 milioni di interazioni. A seguirla in aprile non c’è più il terzo incomodo degli Autogol, ma Fedez. Il rapper, di solito in terza posizione, ora si piazza al secondo posto, con 19 milioni e mezzo di interazioni. Tra gli highlights che hanno contribuito al successo della coppia c’è la campagna organizzata dal Comune di Milano per aiutare gli anziani e le famiglie in difficoltà. La coppia ha vissuto un giorno nei panni di volontari aiutando a distribuire la spesa alle persone disagiate. Le immagini dell’impresa, rigoramente pubblicate su Instagram, hanno totalizzato un milione e 200mila interazioni. Completa il podio l’imprenditore festaiolo legato al Gruppo Ima, multinazionale del packaging, Gianluca Vacchi, in terza posizione.

Incalzano Benedetta Rossi, Diletta Leotta e gli Autogol

Al quarto posto della classifica degli influencer, la food blogger Benedetta Rossi, con 156,7 milioni di visualizzazioni delle sue video ricette. Quinta è Diletta Leotta, la bella conduttrice di Dazn, che ama mostrarsi in bikini su Instagram, ma non sopporta il revenge porn. Tanto che da una sua denuncia per la pubblicazione su Telegram di sue foto intime è partita un’operazione della polizia postale che ha portato al sequestro di tre canali Telegram e alla denuncia dei rispettivi amministratori. Gli Autogol, orfani del calcio, bloccato dall’emergenza coronavirus, sono scesi dal terzo al sesto posto.

E scalpitano gli altri

Sale dal nono al settimo posto Paola Turani, l’ex modella bergamasca trasformatasi in fashion influencer (collabora con L’Oreal, Motivi, Divani&Divani, Sephora, Mac Cosmetics, Adidas e altri brand).

Ottava è la citata ClioMakeUp, una new entry: nelle precedenti top 15 infatti non compariva, anche se sui social (in particolare su YouTube) è molto nota e seguita per i suoi tutorial sul trucco. Nona è Valentina Ferragni, sorella di Chiara. Chiude la top ten Alice Pagani, l’attrice e modella marchigiana protagonista di Baby, serie tv su Netflix. Negli ultimi cinque posti della top 15 ci sono Ludovica Pagani, conduttrice di “Fuori dal balcone” su SportItalia; la modella Alice Campello in attesa del terzo figlio (è sposata con il calciatore dell’Atletico Madrid Alvaro Morata). Tocca poi allo youtuber Louis Sal, grande amico di Fedez; a Casa Surace, la factory salernitana che nel periodo di emergenza ha lanciato la consegna solidale porta a porta di pacchi alimentari e di beni prima necessità dal Sud al Nord. A chiudere la classifica degli influencer è l’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” Beatrice Valli, appena diventata mamma per la terza volta.