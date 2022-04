I Galaxy S9 e S9+ non saranno più aggiornati

Gli smartphone Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ non riceveranno più aggiornamenti software. I flagship della casa coreana, usciti a inizio 2018, possono dunque ufficialmente essere considerati non solo fuori produzione ma anche non più idonei a ricevere gli aggiornamenti firmware e quelli di sicurezza.



La serie Galaxy S10, che ha un’anzianità di tre anni, non riceverà più aggiornamenti mensili ma solo trimestrali.

Gli smartphone della gamma Galaxy S9 stanno seguendo il percorso dei loro predecessori. All’inizio del 2021, Samsung aveva retrocesso gli aggiornamenti di sicurezza di S9 da mensili a trimestrali, mentre il Galaxy S8 è stato completamente rimosso dall’elenco degli aggiornamenti, esattamente la stessa cosa che sta ora accadendo agli S9 ed era occorsa ai Galaxy S7 l’anno precedente.

L’ultimo importante aggiornamento della serie Galaxy S9 è stato il pacchetto One UI 2.5, ricevuto a fine 2020.