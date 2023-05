I giochi per cellulari più popolari in Israele

Il gioco mobile in Israele sta diventando sempre più popolare grazie all’accessibilità e alla portabilità degli smartphone. Quali sono i migliori giochi per questa piattaforma?

La scena dei giochi per dispositivi cellulari in Israele ha visto un incremento della sua attività, con un aumento del numero di giocatori su questa piattaforma. Nella regione sono spuntati anche molti sviluppatori di giochi per cellulari, alcuni dei quali hanno prodotto alcuni dei titoli più pubblicizzati e popolari, come Raid Shadow Legends. La popolarità dei giochi per cellulari in Israele è in aumento e molti giocatori sono alla ricerca di nuovi giochi da provare. Con così tante cose da provare, dal farming di OSRS gold al taglio della legna in Terraria, i giocatori del Mediterraneo avranno molto da scoprire. Ecco i migliori giochi per cellulari da provare se vi trovate in Israele:

OSRS Mobile

Da quando il servizio OSRS è stato introdotto sui dispositivi mobili, migliaia di appassionati hanno iniziato a giocare comodamente dai loro dispositivi. OSRS mobile presenta gli stessi contenuti della versione originale per PC e diventa ancora più vivace grazie alla possibilità di giocare su più piattaforme. I giocatori possono passare dal desktop quando sono a casa ai dispositivi mobili quando sono in viaggio.

La versione mobile di Old School RuneScape presenta lo stesso modello di abbonamento del titolo per PC, in cui i giocatori possono giocare senza abbonarsi. Sebbene l’abbonamento non sia un requisito, consente ai giocatori di accedere a tutte le funzionalità disponibili in RuneScape. Se i giocatori temono che un gioco così vecchio non abbia una popolazione attiva, OSRS è in circolazione dal 2007 ed è ancora considerato uno dei migliori MMORPG del genere. I giocatori vedranno ancora ogni città brulicante di vita.

Call Of Duty Mobile

La famosa serie di FPS ha preso il suo popolare gioco battle royale e lo ha integrato per adattarlo alle esigenze degli utenti mobili. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e contiene tonnellate di divertimento e una modalità di gioco emozionante che molti giocatori vorrebbero provare. CODM è stato rilasciato solo nel 2019, quindi la grafica è ancora di alto livello e aggiornata agli standard attuali.

Il gioco offre molte caratteristiche interessanti che i giocatori mobili apprezzeranno. Tra queste ci sono le skin, gli aggiornamenti stagionali, le varie modalità di gioco e la casa sicura personalizzabile. La cosa migliore è che Call of Duty Mobile è interamente free-to-play e l’unica cosa che i giocatori devono spendere sono le micro-transazioni per i cosmetici. I giocatori non dovrebbero sentirsi intimiditi dal giocare a uno sparatutto su cellulare, perché gli sviluppatori hanno fatto in modo che i controlli e l’interfaccia utente siano facili da usare e da afferrare.

Bloons TD 6

I giochi di Difesa delle Torri (Tower Defenses) sono divertenti e casuali, adatti a giocatori di tutte le età. Bloons TD 6 presenta scimmie aggiornabili che si dotano di armi per impedire ai palloncini di superarle. Queste creature fungono da torri per i giocatori al posto delle strutture tradizionali. Queste scimmie possono essere difese dal lancio di dardi o unità a bordo di elicotteri che pattugliano i cieli per voi. Alcuni eroi possono aiutarvi nella vostra impresa.

Sebbene il pensiero di una squadra di scimmie assediata da orde di palloncini possa sembrare non troppo allettante, il gameplay in sé è divertente e innovativo. Le torri delle scimmie possono essere potenziate in unità più potenti, che possono variare a seconda del ramo preferito. Se siete alla ricerca di un gioco divertente e ludico, allora vale la pena spendere qualche soldo per Bloons TD 6.

Minecraft

Minecraft è un classico senza tempo apprezzato da giocatori di tutte le età. Dai bambini che costruiscono basi colorate agli speedrunner più accaniti che finiscono l’Ender a tempo di record, Minecraft è un gioco divertente da provare, sia su PC che su cellulare. Minecraft è disponibile su più piattaforme, in modo che i giocatori di smartphone possano giocare con i loro amici su desktop.

Minecraft può essere un po’ costoso, ma gli scambi valgono la pena perché il gioco è divertente per passare il tempo ed esplorare le proprie capacità e la propria creatività. L’acquisto su cellulare è una buona idea, soprattutto per coloro che sono sempre in movimento o che vogliono sdraiarsi mentre giocano. Quando si lancia MC sul proprio telefono ci si può sempre divertire.

Terraria

Terraria è un altro popolare gioco di sopravvivenza che piace a molti giocatori occasionali e hardcore. Mentre molti sanno che è disponibile su PC, solo alcuni sanno che è disponibile su piattaforme mobili. Il gioco ha temi simili a Minecraft, ma è veloce e richiede più abilità. Se siete alla ricerca di un’applicazione mobile per esplorare le vostre risorse e la vostra creatività e per mettervi alla prova, Terraria è un buon gioco da provare per pochi dollari.

Genshin Impact

Chi potrebbe ignorare Genshin Impact, che è stato etichettato come il miglior gioco mobile per anni consecutivi? Questo capolavoro di MiHoyo è stato un punto fermo su dispositivi smartphone e altre piattaforme. Va notato che il gioco è completamente gratuito e che si spendono soldi solo per le gacha e le micro-transazioni.

Genshin Impact è un gioco di ruolo a azione singola ricco di storia e lodato per il suo bellissimo design, lo stile artistico e la trama in continuo miglioramento. L’unico inconveniente di GI è che si tratta di un gioco gacha, che tende a incoraggiare le persone a spendere soldi. Tuttavia, se siete abbastanza forti da resistere allo swiping per uno specifico banner, Genshin è un gioco imperdibile per tutti i giocatori free-to-play.

Honkai Star Rail

Un altro titolo di MiHoyo è Honkai Star Rail, che sta rapidamente guadagnando popolarità, dato che molti giocatori trovano il suo gameplay e la sua grafica simili o addirittura migliori di Genshin Impact. Questo titolo, che esiste nell’Hoyoverse, è un gioco a turni free-to-play che segue le avventure del protagonista Trailblazing.

Honkai Star Rail è collegato a Genshin Impact perché sono stati acquistati nello stesso universo, quindi tutti i fan sfegatati di GI dovrebbero provarlo per vedere se ci saranno potenziali crossover in futuro. Alcuni display nel gioco mostrano il collegamento, come ad esempio un aliante esposto in un contenitore di vetro. Tuttavia, i giocatori devono notare che HSR ha anche un sistema di gacha, quindi bisogna fare attenzione a quanto denaro si spende per ottenere banner unici. Per il resto, Honkai Star Rail è un gioco delizioso su cellulare, anche come F2P.

Roblox

Roblox è un altro gioco che ha guadagnato importanza nel corso degli anni. Sebbene molti lo abbiano scartato a causa del suo design stupido e cubico, ha dimostrato che tutti i fan, indipendentemente dall’età, possono godere di ciò che il gioco offre, e ciò che offre sono tonnellate di mod che i giocatori possono provare con i loro amici.

Roblox è divertente e si rivolge a un’ampia gamma di pubblico grazie alle centinaia di giochi mod esistenti nelle sue cartelle. Vi si possono trovare molti generi popolari come sparatutto, horror, a turni e persino giochi di ruolo. La cosa migliore di Roblox è che è multipiattaforma e free-to-play, il che significa che potete giocare con i vostri amici mentre loro sono su un PC o una console mentre voi siete sul vostro smartphone.

Giochi Per Cellulari in Israele

I dispositivi mobili sono molto più convenienti rispetto a PC e Console, e allo stesso tempo sono portatili. Questi sono i motivi principali per cui i giocatori in Israele preferiscono giocare su smartphone. Fortunatamente, sono disponibili moltissimi giochi divertenti. Potete andare a coltivare l’oro di OSRS o provare a coltivare Minecraft, quindi controllate questo elenco quando acquistate un nuovo gioco sul vostro cellulare.