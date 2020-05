I migliori giochi Android per smartphone e tablet

Sei un appassionato giocatore di qualsiasi titolo in uscita per consolle o per PC? Se durante la tua giornata hai a disposizione diversi tempi morti che non sai come sfruttare al meglio, ti presentiamo una guida dei migliori titoli per sistemi Android da giocare sul tablet o sul tuo telefonino. Il nostro cellulare si propone come un ottimo compagno di giochi e non solo; sempre pronto a darci le ultime notizie di cronaca, utile per affinare le strategie a NetBet slot, comodo per i pagamenti rapidi in rete e molto altro ancora. Il nostro indissolubile amico è oggi diventato una delle “consolle portatili” più usate, potenti e di largo consumo in commercio.

Vediamo alcuni tra i migliori videogames per Android attualmente disponibili.

Minecraft

Uno dei videogiochi più popolari soprattutto tra i ragazzi e non solo. Con Minecraft si può passare il tempo esplorando vastissimi mondi oppure costruendo edifici di ogni genere. Oltre alla sopravvivenza, un’altra parte fondamentale del gameplay è quella di creare oggetti, armi, armature e utensili vari…e poi scavare scavare scavare! È possibile inoltre fare una partita con i propri amici grazie alla modalità multigiocatore che consente di giocare fino a 10 persone insieme, anche in cross-platform.

Monopoly

Il popolare gioco da tavolo è sbarcato sul mobile! Acquista, vendi e scambia le tue proprietà; cerca di mandare in bancarotta gli altri concorrenti per vincere la partita. Un divertente gioco con molte modalità al suo interno: è possibile infatti giocare da soli contro l’intelligenza artificiale, contro altre persone random da tutto il mondo, in una sessione di gioco privata con amici o familiari, in modalità off-line con un device unico a turni, oppure si può effettuare una partita rapida se il tempo stringe!

Football Manager 2020 Mobile

Uno dei giochi gestionali pensati per il mondo del calcio, più completi ed avvincenti in circolazione. Football Manager è un must per gli appassionati del pallone; è possibile intraprendere una vera carriera da allenatori e diventare dei manager a 360 gradi nella gestione di un club, sotto ogni punto di vista possibile. Guida la tua squadra e la tua carriera verso il successo!

Cluedo

Un altro super titolo della nostra infanzia che vive una seconda vita in digitale. Come per Monopoly, anche Cluedo sbarca su mobile in una versione moderna, animata e sempre avvincente. La casa dei Tudor ti aspetta nel suo clima di mistero. Sarai chiamato ad indagare per scoprire chi è l’assassino, quale arma è stata utilizza e, ovviamente, in quale stanza è avvenuto il crimine! È possibile giocare insieme agli amici oppure in partite aperte a giocatori di tutto il mondo.

Grand Theft Auto: San Andreas

La versione per mobile del celebre titolo di casa Rockstar Games, arriva a qualche anno di distanza (2004) dal debutto su consolle e Pc, per far giocare gli appassionati della serie anche con il proprio smartphone. Vestirai i panni di Carl Johnson, un criminale ritornato a San Andreas dopo l’assassinio della madre. Sarai impegnato in varie missioni illegali cercando di riconquistare la fiducia di amici e parenti…ma la strada da percorrere è lunga e piena di insidie e le cose, ovviamente, non sono mai come sembrano!