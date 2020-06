Se ne parlava da tempo ma adesso è una realtà. È cosiddetto bonus mobilità (subito ribattezzato bonus bici o bonus monopattino) contenuto nel Decreto Rilancio. Permette di acquistare una bicicletta (anche a pedalata assistita), un hoverboard, un monopattino elettrico o un segway (monoruota) con uno sconto del 60% e fino a un massimo di 500 euro. Oltre a biciclette, hoverboard o segway, potrà essere acquistato anche un abbonamento a servizi di bike sharing o similari (auto escluse).

Come richiederlo

Il bonus è retroattivo fino al 4 maggio. Le modalità di erogazione sono quindi due: un rimborso successivo all’acquisto oppure un buono da consegnare ai fornitori autorizzati. Per richiederlo si dovrà disporre dello Spid (Sistema pubblico di identità digitale), ovvero le credenziali, riservate ai maggiorenni, per accedere con un’unica password ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Per connettersi a uno dei provider abilitati e richiedere lo Spid basta collegarsi al sito ufficiale del Governo italiano.

Chi può richiedere il bonus

Il buono è destinato ai cittadini maggiorenni residenti nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia o comunque nei Comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti. Da questa misura risultano dunque esclusi i pendolari di lungo corso che abitano lontani dai centri urbani. Quelli che invece abitano nei comuni della cintura delle grandi città metropolitane rientrano tra coloro che possono usufruire del bonus.

E il prossimo anno?

Esaurito il bonus bici, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020, nel 2021 varranno i provvedimenti del Decreto Clima che beneficiano un fondo del Ministero dell’Ambiente da 180 milioni di euro. Destinato ai residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione per la qualità dell’aria, permetterà di rottamare un autoveicolo o motoveicolo inquinante, con incentivi pari a 1.500 euro e 500 euro.

Micro Colibrì

Si chiama Micro Colibrì il nuovo monopattino elettrico nato in casa Micro Mobility. Facile da piegare pesa solo 9,9 kg e ha un’autonomia di 12 km e il tempo di ricarica è di sole due ore e mezzo. Micro Colibrì è dotato di luce frontale e posteriore, oltre al freno a manopola, come nelle biciclette e un campanello. Il comfort è assicurato dalle sospensioni anteriori e da una pedana antiscivolo, cui si aggiungono le ruote piene e antiforatura. Velocità max: 20 Km/h. Prezzo: 699.00 euro.

100 miglia green (by bimar)

Dal design semplice ed elegante grazie al colore nero con inserti verdi, progettato seguendo nei valori e nella sua realizzazione lo stile della 1000 Miglia. Ha una velocità massima di 20 Km/h, 20 km di autonomia e si ricarica in tre ore. È dotato di doppio sistema frenante con Abs e ha una portata massima di 100 kg. Costa 549 euro.

Xiaomi Mi Scooter

Il nuovo Xiaomi Mi Scooter 1S misura da aperto 108 x 43 x 114 cm, mentre da chiuso 108 x 43 x 49 cm. Ottima portabilità, quindi. Il design è minimal e snello e la stessa cosa vale per la resistenza: riesce a sopportare ben 100 kg di carico massimo durante gli spostamenti. Raggiunge una velocità di 25 km/h e questo è possibile solamente grazie al motore aggiornato a 500 Watt (si colloca nel segmento medio di mercato, considerando che i monopattini elettrici più potenti arrivano a 1.000 Watt e quelli entry level a 250 Watt). La nuova generazione di motore permette un utilizzo senza problemi fino a 3mila ore complessive e 30 chilometri. Le batterie al litio, migliorate dal modello precedente, sono anche più sicure, oltre a permettere una percorrenza più lunga. Infine, per una ricarica completa ci vogliono circa 5 ore e 30 minuti. Non è ancora ufficiale il prezzo italiano, ma in Cina è molto conveniente. Costa infatti solamente 1.999 yuan, al cambio attuale circa 260 euro.

Segway Ninebot ES1

È dotato di batteria al litio che gli permette di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h. Le ruote sono ammortizzate. Ha un display a led che mostra velocità, connessione Bluetooth e livello batteria. Fanale anteriore e posteriore a LED. Autonomia di 25 km, grazie al cruise control integrato. Grazie al fanale anteriore e al freno posteriore a LED il Segway Ninebot ES1 permette di circolare in sicurezza anche in condizioni di scarsa visibilità.

Ducati PRO1 PRO

PRO1 Plus è un monopattino elettrico pieghevole, leggero e trasportabile. Monta ruote da 8.5” con camera ad aria, dispone di una presa Usb che consente la ricarica di uno smartphone o altro dispositivo tecnologico mentre si viaggia e può raggiungere la velocità di 25 Km/h orari. Ha un’autonomia di 25 Km ogni ricarica.

Nilox Doc Urban

Monopattino elettrico a tre velocità (6-20-25 km/h) con motore da 280W e autonomia dichiarata di 25 Km. Le ruote sono da 8 pollici con freno a tamburo (la ruota anteriore è solida per la presenza del motore mentre quella posteriore è uno pneumatico). Una chicca: per avviarlo ci sono le chiavi, proprio come fosse uno scooter.