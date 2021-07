I migliori VPN Italia, perchè e quali scegliere

Hai mai sentito parlare di data breach o di cybercrime? Il primo è la violazione dei dati personali online, mentre l’altro include tutti i crimini digitali fino al ransomware, il ricatto online. Proprio per questo una rete VPN è fondamentale per la protezione online.

Con i migliori VPN Italia, gli hacker non potranno fare breccia nei tuoi apparecchi elettronici. Sia il tuo PC che il tuo smartphone saranno al sicuro, e anche la Smart TV. Non importa Android, iOS o Microsoft. I VPN migliori proteggono molteplici dispositivi. Davvero una connessione VPN è necessaria?

Il cybercrime in Italia

Una ricerca targata Mandiant riporta che l’Italia è quarta per attacchi online, specialmente di ransomware, un riscatto per riavere i dati personali. Tutti i crimini digitali sono in crescita in Italia e nessun sito è al sicuro, considerando che anche Facebook è stato vittima di hacker e data breach.

I numeri dimostrano questa tendenza al rialzo. Nel 2017, gli attacchi a siti istituzionali arrivavano al 36%. Solo due anni dopo, erano arrivati al 60%. In crescita anche lo spionaggio, che è arrivato al 37% e l’uso dei malware, preferiti dal 40% degli hacker nel 2019.

Un altro cybercrime comune è il phishing, un allegato con virus. Una volta aperto il file, tutte le informazioni dell’utente sono a rischio. Di nuovo, si tratta di data breach, violazione dei dati personali. È successo recentemente con la Decathlon ai cui iscritti era arrivata un’offerta speciale. Cliccando sul sondaggio, i dati degli utenti sarebbero stati a rischio. In più, si sarebbero abbonati a servizi senza esserne coscienti.

È necessario avere le migliori VPN

Come difendersi dal cybercrime? Installando uno dei migliori VPN (anche gratis) per il mercato italiano. Con questa rete privata, tutti i dispositivi sono protetti dagli hacker, grazie a crittografie di ultima generazione e a indirizzi IP che cambiano continuamente.Però questo non è l’unico beneficio dei migliori VPN Italia. Infatti, l’anonimato online è assicurato. È anche uno strumento utile per chi ama lo streaming senza limiti.

Insomma, i vantaggi di una connessione vpn sono tanti. Tanti benefici, sarà costoso? La buona notizia è che esistono anche vpn gratuite. Di seguito, una lista dei migliori VPN Italia per molteplici dispositivi.

Le migliori VPN

Online, esistono molte reti, con diversi pro e contro. Scegliere può essere difficile, ma questi sono i top 3 VPN per gli utenti italiani.

ExpressVPN è senza dubbio una delle più popolari. Funziona benissimo anche in Italia ed è una delle migliori VPN Android. I server disponibili sono distribuiti in tutta la penisola. Basta scaricare l’app su PC o smartphone per guardare il calcio in streaming senza restrizioni o per accedere ai siti di ben 94 paesi del mondo. Questa rete richiede agli utenti di abbonarsi, ma il rimborso è garantito entro 30 giorni, se qualcosa andasse storto.

Opera VPN, una delle migliori VPN gratuite per l’Italia. Niente abbonamento e accesso illimitato, cosa c’è di meglio? Una volta scaricata l’app, non serve nemmeno fare la registrazione. È ideale anche per l’uso in diversi apparecchi, dato che permette di sincronizzare tutti i dati. È anche ideale per chi ama giocare online, e la partita di poker non è mai stata più sicura.

Surfshark, una delle migliori VPN per chi cerca l'anonimato. Con questa connessione, è impossibile lasciare tracce digitali, grazie al servizio CleanWeb, la crittografia e il DNS privato. Questa rete richiede un abbonamento, ma online è possibile trovare sconti. In più, i protocolli sicuri usati da questa rete garantiscono la sicurezza dei dati, annullando minacce come il ransomware e il data breach.

Queste tre connessioni sono le più adatte per gli utenti italiani, senza limiti di geografia o di contenuto. Niente più violazione dei dati, grazie alle migliori VPN Italia. Con molti in smart working, la protezione dei dati sensibili è fondamentale. Grazie alle migliori vpn, si lavora e ci si diverte online senza preoccupazioni.