I nuovi Huawei MateBook X Pro e MateBook 14 arrivano in Italia

Disponibili da diverse ore anche per il mercato italiano i nuovi laptop di alta fascia firmati Huawei, ovvero Matebook 14 e Matebook X Pro. Entrambi disponibili dal 6 giugno sullo store del colosso cinese, si distinguono per un look raffinato ed elevate prestazioni.

HUAWEI MateBook X Pro: un gioiello di tecnologia e design

Il nuovo HUAWEI MateBook X Pro rappresenta un equilibrio tra design sofisticato e leggerezza. Pesa soli 980 grammi e possiede uno spessore di 13.5 mm. Realizzato con una lavorazione Cnc a quattro assi, il laptop presenta lo Skyline Design, che gli conferisce un aspetto elegante e morbido al tatto. Disponibile nelle eleganti colorazioni Morandi Blue, Black e White, il MateBook X Pro è ideale per chi cerca un dispositivo non solo potente, ma anche esteticamente gradevole e facile da trasportare.

Sotto la scocca, il MateBook X Pro è dotato del processore Intel Core Ultra 9 e un TDP da 40 W. La tecnologia Super Turbo di Huawei promette un’accelerazione dinamica del software. Il laptop si rivolge ai professionisti che necessitano di un dispositivo in grado di gestire attività complesse come il rendering video o la programmazione. Il sistema di dissipazione del calore Huawei Shark Fin garantisce un efficiente gestione termica.

Display e intelligenza artificiale

Il display Oled 3:2 da 14.2 pollici del HUAWEI MateBook X Pro offre una risoluzione da 3.120 x 2.080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Con un rapporto schermo/corpo del 93%, questo laptop offre un’ampia area di visualizzazione, pensati per lavori di grafica e produttività. Il MateBook X Pro integra funzioni avanzate di intelligenza artificiale, come AI Camera e AI Sound, che migliorano l’esperienza delle videochiamate. La funzione AI Search permette di effettuare ricerche su più dispositivi, per aumentare l’efficienza lavorativa. La tecnologia Super Device consente una collaborazione fluida tra diversi dispositivi Huawei.

HUAWEI MateBook 14: progettato per i giovani professionisti

Il nuovo Huawei MateBook 14 è un ultrabook sottile e leggero, con uno spessore di 14.5 mm e un peso di 1.31 kg. Realizzato in una resistente lega di alluminio, è progettato per essere facilmente trasportabile. Il design minimalista e le cornici ultra-sottili conferiscono al laptop un aspetto moderno e professionale, ideale per i giovani professionisti sempre in movimento.

Il display touchscreen Oled da 2.8K del MateBook 14 offre una risoluzione di 2.880 x 1.920 pixel. Il laptop prevede la tecnologia anti-affaticamento visivo. Con un rapporto schermo/corpo del 91% e il supporto per HUAWEI M-Pencil, questo laptop si rivolge per chi necessita effettuare attività creative e produttive.

Prestazioni elevate e funzionalità avanzate

HUAWEI MateBook 14 è dotato di un processore Intel Core Ultra 7 e la tecnologia Super Turbo aggiornata, che offrono fino a 40 W TDP di prestazioni. Il sistema di dissipazione del calore con ventole Dual Shark Fin garantisce un funzionamento silenzioso e una gestione termica efficace. La batteria da 70 Wh assicura fino a 19 ore di riproduzione video locale in 1080p con una singola carica.

Prezzi e disponibilità

HUAWEI MateBook X Pro è disponibile su Huawei Store al prezzo di € 2.499 nella colorazione Morandi Blue, con uno sconto di € 59 sul HUAWEI Wireless Mouse GT utilizzando il codice coupon AMEDIAXPRO. Il HUAWEI MateBook 14, invece, è disponibile al prezzo di € 999 nella colorazione Space Gray, con uno sconto lancio di € 100 fino al 1° luglio e uno sconto aggiuntivo di € 59 sul HUAWEI Wireless Mouse GT con il codice coupon AMEDIAGT.