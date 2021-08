I nuovi MacBook Pro sono entrati in produzione

Apple ha finalmente dato il via libera ai suoi fornitori per avviare la produzione su larga scala dei suoi nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Almeno questo è quanto riporta il media taiwanese DigiTimes, confermando le voci precedenti e aggiungendo che gli obiettivi di produzione sarebbero fissati tra le 600.000 e le 800.000 unità ogni mese tra agosto e novembre.

Ricordiamo che questi nuovi MacBook Pro sono oggetto da mesi di voci insistenti e convergenti. Diverse fonti hanno previsto la loro presentazione al WWDC 2021 ma alla fine Apple non ha approfittato dell’evento per fare annunci di prodotto. Potrebbero essere annunciati a settembre, con un lancio ad ottobre.

Un inizio impegnativo per Apple

Se questo è vero, il ritorno a scuola di Apple sarebbe particolarmente denso di annunci: nuovo iPhone, nuovo Apple Watch, nuovi AirPods e due MacBook Pro completamente ridisegnati.

Secondo le precedenti informazioni, questi nuovi laptop sarebbero dotati di processori M1X significativamente più potenti rispetto all’attuale Apple M1, ma anche di schermi MiniLED (invece dei pannelli Retina IPS). Come accennato in alcuni precedenti articoli, Apple avrebbe anche ridisegnato completamente il design di questi nuovi MacBook Pro per dare loro un nuovo design angolare, vicino a quello dell’iPhone 12, ma anche una connessione più generosa. Troveremmo comunque USB-C, ma anche un lettore di schede SD, un’uscita HDMI oltre a un nuovo connettore magnetico MagSafe per la ricarica.

Tante informazioni che dovremmo essere in grado di confermare o smentire entro poche settimane.