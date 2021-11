I primi render del Pixel 6a, successore di fascia media del Pixel 6

A poca distanza dall’uscita del Google Pixel 6 sono già spuntati sul web alcuni render del successore, ovvero il Pixel 6a. Molto probabilmente si tratterà di un’edizione più economica dello smartphone flagship dell’azienda.

Il Pixel 6a si propone di essere un dispositivo di fascia media ma con un design molto simile a quello della versione standard. Com’è ormai solito, il retro presenterà la classica colorazione in vetro bianco con una barra nera che ospita le fotocamere. Frontalmente si può notare uno schermo OLED piatto di 6,2″, con foro centrale e lettore di impronte. Non ci sarà il jack per le cuffie.

Se dal lato hardware ormai conosciamo tutto del Pixel 6a, le specifiche tecniche non sono ancora chiare. Per il momento l’ipotesi più gettonata è quella della presenza di un chip Tensor di potenza paragonabile a quella di uno Snapdragon 778G, assieme a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La fotocamera principale, invece, dovrebbe essere la stessa del Pixel 6, ovvero una Samsung ISOCELL GN1 da 50MP.

Lo smartphone dovrebbe raggiungere il mercato a partire dall’inizio del 2022.