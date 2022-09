I Samsung Galaxy S6 e S6 edge ricevono un aggiornamento sorprendente…

Samsung ha, di recente, risolto un problema riguardante il GPS su diversi vecchi modelli Galaxy S distribuendo degli aggiornamenti software. E quando diciamo “vecchi”, intendiamo “vecchi”: il mese scorso è toccato al Galaxy S8 (smartphone che risale al 2017), mentre l’anno prima all’S7.

Ora c’è un aggiornamento per una serie ancora più vecchia, la famiglia Galaxy S6 del 2015. L’aggiornamento è stato individuato nei Paesi Bassi e in Belgio. I Galaxy S6 e S6 edge olandesi acquistati da Vodafone stanno ricevendo rispettivamente le versioni del firmware G920FXXU6EVG1 e G925FXXU6EVG3. In Belgio, sono in fase di aggiornamento Galaxy S6 e S6 edge+ Sim free (cioé slegati dall’operatore).

L’aggiornamento dovrebbe estendersi lentamente così da coprire tutte le versioni di Galaxy S6, sia quelle vendute dagli operatori sia quelle in mercato libero anche in altri Paesi.

Solitamente l’aggiornamento viene segnalato da una notifica, ma comunque è sempre possibile controllare la presenza di nuovo software manualmente nella sezione impostazioni.



L’aggiornamento – al momento – non menziona alcuna correzione delle funzionalità GPS, come sul Galaxy S8, anche se probabilmente dovrebbe riguardare proprio questa modalità. Il registro delle modifiche parla solo di miglioramenti nella stabilità e di correzioni di bug, “funzionalità nuove e/o migliorate” e “ulteriori miglioramenti delle prestazioni”.

Si tratta peraltlro di un aggiornamento molto più ridotto e con un peso inferiore a 13 MB, rispetto all’aggiornamento da 420 MB giunto sull’S8. Nulla cambia, invece, riguardo alle versioni Android né alle patch di sicurezza, che non vengono prese in considerazione dal mini upgrade.

Certo è che questo aggiornamento ha colto un po’ tutti di sopresa, addetti ai lavori e consumatori, trattandosi di un dispositivo lanciato ormai 7 anni e mezzo fa.

Una sopresa accolta però positivamente.