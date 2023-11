I siti storici e le 3 app migliori per le statistiche di calcio in tempo reale

Ogni anno la Serie A, la Champions e gli altri campionati, come i tornei UEFA e soprattutto le competizioni FIFA che appassionano sempre più calciofili e tifosi, rappresentando nell’immaginario della cultura pop veri dei propri eventi imperdibili. Non a caso le app dedicate a questo sport sono fra le più scaricate e consultate dai tifosi, così come dagli addetti ai lavori.

I motivi del successo delle app di statistiche sportive sono diversi, alcuni appassionati consultano i dati e seguono le partite in diretta live streaming per una panoramica dettagliata sulle scommesse calcio in tempo reale, quindi per avere a portata di mano tutti i dati sui gol segnati e sul numero di gare vinte, pareggiate e perse da uno o più club; altri utenti, consultano questi siti per avere maggiori informazioni sui calciatori, scegliendo i migliori giocatori da schierare in campo al fantacalcio o da pronosticare nel palinsesto delle scommesse.

Al di là delle ragioni che spingono molti appassionati di calcio a studiare i dati (persino i giornalisti sportivi si rivolgono a queste applicazioni), ecco quali sono i 3 migliori siti storici di statistiche sul calcio.

Transfertmarkt

Questa app è un sito tedesco attivo dall’anno 2000 e soltanto nel 2010 è arrivata la versione in lingua italiana. Su Transfertmarkt è possibile verificare ogni curiosità del calcio mondiale, dalle statistiche aggiornate di ogni squadra di Serie A fino al valore di ogni singolo calciatore e al prezzo di vendita di ogni operazione di mercato.

La sua app mette a disposizione per ogni appassionato di calcio tutti i dati dei campionati e delle competizioni UEFA e FIFA. Transfertmarkt è il sito preferito da scommettitori e giornalisti che vogliono sempre tenersi aggiornati non solo sulle statistiche, ma anche sui record assoluti realizzati da squadre e giocatori. Su Instagram è disponibile anche il gruppo di chat per seguire ogni aggiornamento.

Negli ultimi anni ha cambiato volto grafico e colori, ma Diretta.it è la finestra sempre aperta sul mondo del calcio, la sua interfaccia è famosa anche per via delle numerose imitazioni presenti sul Web.

Su questo sito è possibile consultare non solo i dati dei campionati principali e minori con le statistiche di ogni singolo calciatore e tanto altro, ma anche seguire le gare in diretta live streaming e conoscere i canali dove verranno trasmesse le partite.

Diretta.it è un sito attivo online dal 2006, attualmente viene consultato da tutti gli appassionati di calcio e fantacalcio ma anche dai giornalisti sportivi.