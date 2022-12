Ecco quali saranno i colori flagship dei tre modelli Galaxy S23 di Samsung

Samsung dovrebbe annunciare i modelli Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra in occasione di un evento che si terrà il 1° febbraio. Con l’avvicinarsi di tale data, iniziano a trapelare sempre più dettagli sui nuovi dispositivi.

Oggi conosciamo quale sarà il colore flagship (o signature colour) di ogni modello, ossia quello che sarà maggiormente evidenziato in tutti i materiali promozionali e di marketing.

Ogni anno questo colore cambia. Dunqua quale sarà il colore flagship per il 2023? Il signature colour del Galaxy S23 dovrebbe essere il light gold/pink gold.

Il colore caratteristico del Galaxy S23+ sarà prevaletemente il rosa, mentre quello dell’S23 Ultra sarà il verde.

Quindi, nelle foto ufficiali dei tre modelli, queste dovrebbero essere le tonalità salienti. Ovviamente Samsung metterà in commercio anche differenti varianti di colore.



Secondo precedenti indiscrezioni, i tre S23 avranno tutti un linguaggio di design simile a quello del Galaxy S22 Ultra, con anelli individuali per tutte le fotocamere posteriori: dunque il modello Ultra, il cui design strizzava ancora l’occhio al vecchio Galaxy Note potrebbe presentarsi quest’anno come maggiormente uniformato.

Fra le novità dovrebbe arrivare anche il vetro Gorilla Glass Victus +, la certificazione IP68, il SoC Snapdragon 8 Gen 2, tagli dil memoria di 8/12 GB di Ram e 128/256/512 GB di spazio di archiviazione e un sensore di impronte digitali a ultrasuoni.



La ciliegina sulla torta potrebbe essere rappresentata dalla connettività satellitare in caso di emergenze, simile a quella vista sulla serie iPhone 14.