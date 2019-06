IDC: nessuna chance per Android di superare Apple Watch

Una nuova previsione pubblicata dalla società di ricerca IDC indica che Apple Watch rimarrà il re dei dispositivi indossabili a discapito dei modelli supportati da Google WearOS o Tizen di Samsung.

IDC afferma che questo settore raggiungerà 302,3 milioni di unità nel 2023, in netta crescita rispetto ai 222,9 milioni di unità stimati per il 2019, con smartwatch e cuffie intelligenti che rappresentano non meno del 70%.

Gli orologi intelligenti, in particolare, delineeranno un mercato chiaramente dominato da Apple Watch con una quota del 25,9%, seguito da tutte le altre piattaforme come Android, WearOS e Tizen. Saranno un totale di 131,6 milioni nel 2023.

“Gli smartwatch, come sempre, ti diranno ancora il tempo ma si sposteranno sempre più su salute e forma fisica e si connetteranno con molteplici applicazioni e sistemi, sia al lavoro che a casa. I dispositivi indossati dall’orecchio, pur essendo ancora incentrati sulla fornitura di audio, spingeranno in altre aree come la traduzione della lingua, la distribuzione degli assistenti intelligenti e il coaching “, ha affermato Ramon T. Llamas, direttore della ricerca del team Wearables di IDC.

Mentre l’adozione degli smartwatch salirà alle stelle nei prossimi anni, non si può dire la stessa cosa dei braccialetti.

“Marchi cinesi come Xiaomi e Huawei hanno guidato questo mercato e oltre la metà di tutti i braccialetti dovrebbero essere spediti in Cina. Nel frattempo, mercati maturi come il Nord America e l’Europa occidentale dovrebbero vedere le spedizioni in calo mentre con gli utenti che passeranno agli smartwatch “, afferma la società.

Le cuffie wireless, come le AirPod, continueranno a crescere e le previsioni mostrano che le spedizioni su questo mercato potrebbero raggiungere quota 105,3 milioni di unità nel 2023, rispetto al numero stimato di 72 milioni di unità nel 2019. Sono previste capacità più avanzate come l’assistenza per la perdita dell’udito oltre alle funzionalità già implementate.