Haier c’è. E alla grande. E’ in corso ora la presentazione di Yannick Fierling, CEO di Haier Europe, all’interno della fiera di Berlino, che ha aperto i battenti stamattina. Nonostante l’edizione più contenuta e meno frizzante del solito, il colosso degli elettrodomestici a capo dei brand Haier, Candy e Hoover non si è risparmiato. Al contrario alza il sipario sulle sue tante novità pronte al lancio, svelando anche le strategie del backstage aziendale, in parte anticipate in esclusiva a The Digital Club. Ma prima di scoprirle, ecco le parole che hanno aperto le danze dell’evento di oggi. “Siamo entusiasti di partecipare a questo evento unico e importante per il nostro settore. IFA rimane un’opportunità unica per presentare le nostre innovazioni di prodotto e le soluzioni che ci avvicinano ai consumatori” ha detto il CEO di Haier Europe.

“Zero distanze con i consumatori”

“Zero distanze con i consumatori”. Il messaggio di Haier è chiaro. E Yannick Fierling, CEO di Haier Europe, lo ripete sul palco, spiegando così qual è la mission numero uno del Gruppo. Vale a dire fornire prodotti e soluzioni in grado di rispondere a qualsiasi necessità del consumatore finale. Un obiettivo che diventa un’ambizione multibrand, comune cioè ad Haier, Hoover e Cand. L’ambizione è di trasformare ed evolvere la consumer journey da prodotto a esperienza, coinvolgendo e stimolando gli utenti finali. Come? Attraverso un dialogo naturale e adattivo con elettrodomestici, dispositivi e servizi di terze parti, creando un ecosistema aperto e integrato per la smart home.

Le novità

IFA 2020 diventa così lo scenario per anticipare le user experience a cui sta lavorando il Gruppo. Nello specifico Haier guarda il cooling, presentando le nuove wine cellars connesse. E punta il built-in, mostrando l’anteprima della nuova linea premium di forni e piani cottura a induzione. Candy prosegue invece nella ricerca di soluzioni in grado di semplificare la vita con il lancio di una gamma di lavatrici che evolvono il concetto di smart washing. Mentre benessere e salute sono al centro dell’attenzione di Hoover. Il brand propone la nuova linea wellbeing ecosystem per la pulizia della casa e dell’ambiente.

IoT e partnership

In paralleo, occupa una posizione di primo piano dell’appuntamento la nuova app hOn. E’ in grado di gestire con un’unica soluzione tutti prodotti e servizi del Gruppo. Si affiancano, poi, una serie di partnership con provider di tecnologia e di servizi digitali. Tra queste Vivino, l’app per riconoscere e catalogare migliaia di vini, per ottimizzare le funzionalità e l’esperienza delle cantinette vino di Haier. Recentemente insignito all’interno del ranking “BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2020” con il titolo di unico brand della categoria “IOT Ecosystem”, Haier intende così proseguire nella strategia di sviluppo che l’ha portata a essere per undici anni consecutivi in vetta alla hit Euromonitor dei produttori di elettrodomestici. Oltre a essere il Gruppo che cresce di più e più velocemente in Europa.



H-ABITAT, il primo home wellbeing ecosystem di Hover per la pulizia della casa.

La nuova lavatrice Candy Nova.