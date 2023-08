IFA 2023: Electrolux Group presenta AEG EcoLine, l’innovazione nell’efficienza delle risorse

Il Gruppo Electrolux, sotto il marchio premium AEG, ha svelato ad IFA 2023 per la prima volta la sua linea di elettrodomestici più efficiente in termini di risorse: AEG EcoLine. La nuova gamma è progettata per aiutare i consumatori a ridurre l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni.

Un approccio basato sulla scienza

Secondo gli studi di valutazione del ciclo di vita (LCA) del Gruppo Electrolux, circa l’85% dell’impatto climatico globale di un elettrodomestico si verifica durante la sua fase di utilizzo. Pertanto, tutti i modelli della gamma AEG EcoLine sono stati progettati per essere utilizzati con la massima efficienza energetica, rispettando le migliori classificazioni energetiche del marchio.

“La tecnologia innovativa è al centro di ogni modello all’interno di AEG EcoLine, con funzioni progettate per rendere la vita dei consumatori più piacevole e sostenibile“, afferma Chris Braam, CEO Europa del Gruppo Electrolux. “Abbiamo scelto IFA 2023 per presentare la selezione AEG EcoLine a un pubblico internazionale, data la sua importanza nel mettere in evidenza l’innovazione“, aggiunge Braam.

Le caratteristiche della selezione AEG EcoLine

Le lavatrici AEG EcoLine vantano una classificazione energetica superiore alla migliore classe A disponibile sul mercato. Questi apparecchi includono la funzione AutoDose, che calcola la quantità esatta di detersivo necessaria per ogni carico, riducendo così lo spreco. Inoltre, la funzione UltraWash permette un lavaggio efficiente a 30ºC, risparmiando il 30% di energia rispetto ai programmi standard a 40ºC.

Le asciugatrici AEG EcoLine utilizzano la tecnologia a pompa di calore, che può ridurre il consumo energetico fino al 68% rispetto alle asciugatrici tradizionali. Questa tecnologia utilizza l’aria calda generata all’interno del tamburo, riducendo la necessità di riscaldare costantemente nuova aria e quindi riducendo il consumo energetico.