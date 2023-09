IFA 2023: Sony Xperia 5 V ufficiale, compatto e potente con jack per cuffie e porta microSD

Durante l’IFA 2023, il produttore giapponese Sony ha svelato il suo nuovo smartphone di fascia alta, l’Xperia 5 V. Questa è la quinta versione del suo dispositivo di punta in un formato compatto con un display Full-HD da 6,1 pollici (formato 21:9), ereditando molte delle caratteristiche dalla gamma Xperia 1.

Potenza e Performance

Per questo nuovo modello, Sony ha scelto di integrare il processore Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di prestazioni elevate con associati 8 GB di Ram e 128 GB di memoria interna.

Foto e video

Caricando il video, l'utente accetta l'informativa sulla privacy di YouTube.

Scopri di più Carica il video Sblocca sempre YouTube

Lo smartphone è dotato di un sistema fotografico posteriore composto da due moduli. Il primo, con un sensore da 48 Megapixel e un obiettivo grandangolare equivalente a 24 mm (f/1.9), e il secondo, con un sensore da 12 Megapixel e un obiettivo equivalente a 16 mm (f/2.2). Nonostante l’assenza di un teleobiettivo, uno zoom ibrido x2 è disponibile, pari a 48 mm, utilizzando la fotocamera grandangolare.

Nel comparto video, l’Xperia 5 V permette di registrare sequenze fino a 4K 120p. Per i selfie, dispone di un sensore da 12 Megapixel con un’ottica grandangolare da 24 mm (f/2.0). Come tipico di Sony, il design non presenta notch, fori o gocce d’acqua; la fotocamera selfie è alloggiata in un sottile bordo sopra lo schermo.

Autonomia e Funzionalità

L’Xperia 5 V è alimentato da una batteria da 5000 mAh, supportando la ricarica via cavo fino a 30W e la ricarica wireless. Dispone di un jack audio, di un sensore di impronte digitali posizionato lateralmente e di memoria espandibile tramite scheda microSD, nonostante la certificazione di impermeabilità IP68. Internamente.

Disponibilità e Prezzo

Il Sony Xperia 5 V sarà in vendita a fine settembre al prezzo di 999 euro in Italia. Sarà disponibile in tre colori: nero, argento e blu.