Il 2020 inizia all’insegna della micro-mobilità elettrica. E’ stato pubblicato da poche ore sulla Gazzetta Ufficiale il testo sulla circolazione dei monopattini elettrici, ora paragonabile a quella delle biciclette a pedalata assistita. Ecco cosa dice la nuova legge.

Monopattini come biciclette

Da 24 ore è scattata la liberalizzazione della circolazione dei monopattini elettrici in città. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i monopattini elettrici vengono equiparati ai velocipedi, alias alle biciclette. I monopattini elettrici diventano così dei veicoli riconosciuti dalla legge e dal Codice della Strada. Finisce quindi la fase di sperimentazione della micromobilità del Decreto Toninelli, che rimarrà invece valida per gli altri mezzi elettrici cosiddetti dell’ultimo miglio, come hoverboard e monoruota. E comincia una nuova era per questi mezzi ormai sempre più apprezzati e diffusi.

L’identikit

Quali sono i monopattini elettrici equiparabili alle biciclette? Rientrano in questa casistica i mezzi che hanno velocità massima di 20 km e potenza del motore non superiore a 500 watt, dotati di luci anteriori e posteriori.

L’equiparazione dei monopattini alle biciclette rende più facile la diffusione di questi mezzi fortemente voluti da alcuni Comuni per decongestionare il traffico.

Le norme

Quali sono le regole clou? Per condurre i monopattini elettrici non serve la patente. La regola vale anche per i minori. Resta il dubbio sulla polizza assicurativa, non sul veicolo ma sulla persona: non parrebbe obbligatoria, ma avendo sotto i piedi un veicolo a motore sarebbe una cautela importante. Stesso ragionamento per il caschetto, al momento non obbligatorio, a differenza del giubbotto catarifrangente da indossare nelle ore di oscurità. Vietato categoricamente il trasporto di passeggeri o cose e ogni forma di traino. In attesa di capire le interpretazioni del testo, e soprattutto come verrà applicato sulle strade delle città italiane, valgono le norme del Codice della Strada che si riferiscono alle biciclette a pedalata assistita. La circolazione dei mezzi elettrici è consentita nelle sole aree urbane, stabilite preventivamente dal Comune di competenza e ben definite con un’apposita segnaletica.