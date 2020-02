Secondo le ultime previsioni di Strategy Analystics, gli smartphone 5G rappresenteranno una quota globale molto più importante nel 2020 rispetto al 2019, con una crescita di oltre dieci volte.

La quota globale dovrebbe raggiungere 199 milioni di spedizioni in tutto il mondo. Il numero rappresenterebbe il 15% di tutte le spedizioni di smartphone, con un aumento rispetto all’1% nel 2019. Il rapporto stima inoltre che la Cina, gli Stati Uniti, la Cina, la Corea del Sud, il Giappone e la Germania peseranno per il 90% di tutte le vendite di smartphone 5G.

Nonostante le stime in rialzo, l’epidemia di Coronavirus rischia di rallentare i volumi delle spedizioni di smartphone 5G. In particolare, la prima metà del 2020 vedrà spedizioni più lente del previsto per gli smartphone che supportano lo standard di rete di nuova generazione, mentre la seconda metà dell’anno dovrebbe vedere un rimbalzo della domanda.



L’India e l’Indonesia, fra i mercati più importanti, sono le due nazioni in maggiore ritardo nel tasso di adozione del 5G in quanto non si prevede che alcuna rete 5G venga lanciata per almeno un altro anno.