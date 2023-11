Il Black Friday di Huawei

In occasione del Black Friday, da oggi fino al 30 novembre su Amazon, Huawei offre un’ampia selezione di prodotti a prezzi incredibilmente convenienti.

Il Black Friday è il momento dell’anno più atteso dagli amanti dello shopping. C’è chi compra il prodotto tanto desiderato finalmente in promozione e chi decide di portarsi avanti con i regali di Natale per amici e parenti. Le offerte Huawei attive fino al 30 novembre permettono di acquistare sia su Huawei Store sia su Amazon una vasta gamma di prodotti hi-tech tra smartphone, pc e tablet, smartwatch, auricolari e i relativi accessori, adatti a ogni gusto e fascia di prezzo, per tutte le tasche.

Sull’ecommerce proprietario, ad esempio, lo smartphone HUAWEI P60 Pro è disponibile a 999 euro.

Il MateBook D 14, il nuovo laptop con processore Intel® Core™ di 12a generazione, Super Device e antenna HUAWEI Metaline che garantisce una connessione fino a 270m di distanza, a 799,90 euro e solo fino al 22 novembre con Freebuds 5i in omaggio.

Tra le proposte su Amazon, invece, il meglio della tecnologia wearable, con smartwatch e smartband per tutte le fasce di prezzo:

HUAWEI WATCH GT 4 41mm in versione White disponibile a 249,00 euro anziché 298,00 euro.

Offerta HUAWEI WATCH GT 4 41mm... Durata della batteria fino a 7 giorni Autonomia fino a...

HUAWEI WATCH GT 4 46mm nella versione Black disponibile a 249,00 euro anziché 298,00 euro.

Offerta HUAWEI WATCH GT 4 46mm... Durata della batteria fino a 2 settimane Autonomia fino...

HUAWEI WATCH 4 nella colorazione Black in offerta a 399,00 euro al posto di 449,00 euro.

Offerta HUAWEI WATCH 4... Design futuristico: HUAWEI WATCH 4 si farà notare con...

HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm nella versione Black a soli 279,00 euro invece di 369,00 euro.

HUAWEI WATCH GT3 46mm Active nella versione Black scontato del 30% a 169,00 euro al posto di 249, 00 euro.

HUAWEI Band 8 nella colorazione Black a soli 49,00 euro invece di 59,00 euro.

Offerta HUAWEI Band 8 Smart band,... Leggero e Sottile: HUAWEI Band 8 presenta un display...

HUAWEI WATCH FIT SE nella versione Black acquistabile al prezzo di 79,00 euro anziché 99,00 euro.

HUAWEI WATCH FIT 2 nella versione Black in offerta a 119,00 euro al posto di 149,00 euro.

Offerta HUAWEI WATCH FIT 2 Smartwatch,... Questo dispositivo è compatibile con HarmonyOS 2 o...

Disponibili anche gli auricolari più amati ad un costo vantaggioso:

HUAWEI Freebuds 5 nella versione Silver scontate a 129,00 euro anziché 159,00 euro.

Offerta HUAWEI FreeBuds... Questo dispositivo è compatibile con dispositivi...

HUAWEI Freebuds 5i nella colorazione Blue a soli 79,00 euro al posto di 99,99 euro.

Offerta HUAWEI FreeBuds 5i,... Questo dispositivo è compatibile con dispositivi...

HUAWEI FreeBuds SE 2 nella versione White al fantastico prezzo di 39,00 euro invece di 49,99 euro.