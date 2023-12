Il Boxing Day di Fujifilm: sconti e promo per professionisti e appassionati

Solo per pochi giorni, dal 22 al 29 dicembre 2023, FUJIFILM mette in campo il suo BOXING DAY, che assicura uno speciale risparmio all’acquisto di GFX100S, fotocamera digitale mirrorless della gamma Large Format, e del Vertical Battery Grip VG-XH, l’accessorio per X-H2/H2S.

Il FUJIFILM BOXING DAY sarà un’occasione imperdibile per i fotografi professionisti e appassionati che desiderano acquistare prodotti di alta qualità a un prezzo speciale. Effettuando un acquisto tra il 22 e il 29 dicembre 2023,si potrà risparmiare 1600 euro i.i. per GFX100S e 400 euro i.i. per VG-XH.

GFX100S è una fotocamera digitale mirrorless con sensore CMOS BSI da 102 MP, che offre prestazioni eccezionali in termini di risoluzione, qualità dell’immagine e gamma dinamica.

VG-XH è un Vertical Battery Grip per X-H2/H2S che offre una maggiore maneggevolezza e autonomia alla fotocamera.

Per usufruire dell’offerta, è necessario acquistare i prodotti distribuiti in Italia e presso un rivenditore autorizzato, on-line o un punto vendita fisico, entro il periodo di promozione.

Ogni cliente può usufruire del Boxing Day una sola volta per ciascun prodotto incluso nella promozione, con un massimo di due richieste complessive, a condizione che ogni richiesta non includa lo stesso modello delle richieste precedenti.

Il termine entro cui inviare le richieste è il 29 gennaio 2024, facendo attenzione di inserire correttamente il numero seriale del prodotto nell’apposito campo del modulo di richiesta online.

Dopo la convalida della richiesta, il rimborso verrà emesso entro 14 giorni. Si riceverà una email di conferma dopo l’invio della richiesta online.

Per tutte le informazioni sulla promo FUJIFILM Boxing Day si può visitare la pagina web dell’iniziativa.