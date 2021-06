Il calcio ai tempi di internet

Da quando internet è arrivano nelle nostre vite ha stravolto molte abitudini. Anche il mondo del calcio è notevolmente cambiato grazie all’avvento delle nuove tecnologie che hanno modificato non solo le abitudini degli spettatori, ma anche quelle delle società e dei calciatori stessi. Con internet oggi abbiamo accesso a opportunità e servizi prima non immaginabili.

Le piattaforme di streaming online hanno cambiato il modo di vedere le partite

Dopo la radio, l’avvento della televisione per seguire i match di calcio avevano segnato una svolta epocale per gli appassionati. Vedere le gesta dei calciatori della propria squadra del cuore era una novità assoluta ed emozionante. Con l’arrivo dei canali satellitari sembrava esser stato raggiunto il massimo della rivoluzione in termini di fruizione delle partite di calcio. Con internet e le tecnologie di ultime generazione, però, è arrivata una vera e propria innovazione, lo streaming online. Infatti, la Serie A del ventunesimo secolo viaggia sempre più veloce in rete, grazie a diversi servizi come Sky Go e l’ultimo arrivato nel panorama calcistico, e non solo, DAZN.

Questi servizi di streaming consentono ai tifosi di poter seguire la propria squadra del cuore, oltre che tanti altri match di ogni campionato in tutto il mondo, ovunque ci si trovi. Unico requisito un abbonamento e un servizio di connessione a internet. Grazie a queste piattaforme innovative e digitali il calcio non ha più confini.

Internet e i Social hanno cambiato le società di calcio

Affermare la propria presenza sui moderni Social Network rappresenta, anche per le società di calcio, un grande vantaggio non solo economico ma, soprattutto, di interazione diretta con i propri tifosi in tutto il mondo. Inoltre, queste piattaforme permettono alle società di condividere con il pubblico immagini, momenti ed emozioni che chi frequenta soltanto lo stadio o segue le partite in TV non potrebbe vivere.

Grazie ai social, infatti, è possibile condividere con i tifosi anche momenti brevi e intensi, e in tempo reale, come le Stories o eventi particolari come le conferenze stampa, le visite mediche di nuovi arrivi in squadra, presentazioni di calciatori e allenatori e molto altro ancora.

Grazie a internet e alle nuove piattaforme, l’interazione tra squadre e tifosi avviene in tempo reale, condizione che sarebbe impossibile da realizzare in modo costante in televisione e all’interno delle trasmissioni sportive.

Inoltre, è possibile anche vedere per la prima volta dettagli prima sconosciuti come le immagini dentro gli spogliatoi, all’interno del centro sportivo o durante gli allenamenti. Tutto ciò significa esperienza personalizzata che crea emozione e maggiore coinvolgimento.

Il Web ha anche cambiato l’informazione sportiva

È ormai lontano il ricordo in cui si aspettava la mattina successiva a un match per leggere sul giornale le notizie e informarsi sugli ultimi eventi o scoprire le principali notizie di mercato della squadra del cuore. Oggi anche le notizie sportive viaggiano veloci online e le fonti sono tantissime e varie. Infatti, sono cresciuti esponenzialmente, negli ultimi anni, i siti web e le testate giornalistiche che si occupano di calcio online, dove è possibile scoprire, con aggiornamenti in tempo reale, tutte le ultime notizie. Internet permette di azzerare i tempi di attesa che riguardano l’informazione sul calcio.