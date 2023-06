Il cavo di Nothing Phone (2) avrà un design trasparente

Carl Pei ha preparato un cavo molto speciale per il prossimo modello di Nothing Phone (2). Al contrario del primo telefono, che aveva un comunissimo caricatore bianco, l’esuberante azienda ne presenta uno di un colore piuttosto particolare: trasparente.

O meglio, il cavo è comunque bianco: le porte USB-C, tuttavia, saranno circondate da una plastica trasparente, sotto il quale si può vedere un materiale grigio con incisa la scritta “Nothing”. Si tratta di una scelta che rientra decisamente molto di più nello stile del brand, e sicuramente sarà apprezzata dai fan.

Nella foto si possono notare anche sei piccoli cerchi sopra la scritta, la cui funzione non è chiara: sembrano LED, ma sarebbe un’aggiunta piuttosto strana. Ma con Nothing, non si può mai sapere.

Ricordiamo che la presentazione di Nothing Phone (2), con annessi accessori e cavo, è prevista per l’11 luglio. Utilizzerà il processore Snapdragon 8+ Gen 1, con uno schermo AMOLED da 6,67 pollici e una batteria da 4.700 mAh.