Il chipset Dimensity 1300 di Mediatek (a 6nm) è ora ufficiale

MediaTek ha annunciato il chipset Dimensity 1300, che dovrebbe debuttare su OnePlus Nord 2T/3.

Il chip, basato sul processo a 6 nm di TSMC, è dotato di un processore octa-core con quattro core Cortex-A78 (uno Ultra, fino a 3 GHz e tre Super, fino a 2,6 GHz) e quattro efficiency core Cortex-A55, con scalabilità fino a 2GHz.

Il processore grafico è un Arm Mali-G77 MC9 a 9 core. Il Dimensity 1300 supporta display fino a 168 Hz e con risoluzione fino al FullHD+ ossia 2.520×1.080px. Il chip può essere abbinato a una memoria RAM LPDDR4x a 4266Mbps fino a 16 GB.

Il Dimensity 1300 offre archiviazione di tipo UFS 3.1. L’ISP supporta fotocamere fino a 200 Megapixel e può acquisire video in 4K HDR. Non manca la decodifica AV1 con accelerazione hardware per uno streaming 4K più veloce.

MediaTek non ha ufficialmente detto quali saranno i dispositivi ad essere lanciati per primi con il Dimensity 1300, anche se il modello OnePlus Nord 3 potrebbe essere tra questi. Il Dimensity 1300 dovrebbe offrire prestazioni molto vicine a quelle del più potente chip della serie 7 di Qualcomm, lo Snapdragon 778G.

