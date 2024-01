Il controller Sony DualSense V2 è vicino al lancio

Sul sito canadese del negozio Best Buy sono comparse immagini e specifiche del nuovo controller Sony DualSense V2. Che in realtà non è ancora stato annunciato ufficialmente, e infatti la pagina è prontamente sparita. Ma non prima di averci permesso di dare un’occhiata.

Dal punto di vista estetico, il DualSense V2 di Sony è identico al predecessore. La differenza principale è la batteria: se la prima versione del controller della PlayStation 5 durava 5 ore, questa ne dura ben 12.

E fortunatamente il prezzo non è aumentato: viene indicato come 90 dollari canadesi, ovvero circa 60 euro. Che appunto è il prezzo di lancio del DualSense V1.

Per il resto sembra che le specifiche rimarranno le stesse. Quindi stesso microfono, stessi pulsanti, eccetera. Sony non ha ancora confermato una data di lancio, ma a questo punto è molto probabile che arriverà presto.