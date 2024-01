Il foldable Honor Magic V2 sarà in vendita a partire dal 26 gennaio

Honor ha presentato lo smartphone Magic V2 lo scorso luglio, durante un evento tenutosi in Cina. L’azienda ha poi organizzato una conferenza stampa all’IFA di Berlino, dove tuttavia non erano stati forniti particolari dettagli sul prezzo e sulla disponibilità del modello foldable.



Oltre quattro mesi dopo la presentazione europea, l’attesa è finalmente finita. Honor ha programmato il evento di lancio di magic V2 per il 26 gennaio.

Il foldable più sottile al mondo

Il Magic V2 era il pieghevole più sottile al momento del lancio, e lo è ancora, più di sei mesi dopo il suo primo annuncio.

Una volta piegato ha un ingombro leggermente inferiore rispetto all’Apple iPhone 15 Pro Max o al Samsung Galaxy S24 Ultra, il che significa che non è più difficile da mettere in tasca rispetto a un classico flagship.





Il fatto che lo schermo si pieghi è solo una delle tante feature evolute di Magic V2: c’è infatti una tripla fotocamera da 50 Megapixel, il chipset Snapdragon 8 Gen 2 e una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66 W.

Come si può vedere dallo screenshot che pubblichiamo qui sopra, anche il sito italiano di Honor è pronto per accogliere il nuovo dispositivo. Manca solo il prezzo…. che sarà reso noto nel fine settimana.

Il lancio al Porsche Experience Center di Lipsia

Il lancio del prodotto avrà luogo presso il Porsche Experience Center di Lipsia, in Germania, da dove vi racconteremo in presa diretta la presentazione dello smartphone.