Il Galaxy Fold esce in altri quattro Paesi, ma non in Italia

Il Samsung Galaxy Fold approderà presto su nuovi mercati: è quanto afferma il quotidiano coreano The Korea Herald.

Il primo smartphone pieghevole del colosso coreano raggiungerà presto anche Giappone, Polonia, Messico e Svizzera che si aggiungerano a Corea del Sud, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e Singapore, nazioni dove il dispositivo è già presente.

Al momento, purtroppo, l’Italia resta ancora esclusa dal novero dei Paesi in cui Galaxy Fold può essere acquistato.

Dalla Corea del Sud, intanto, giungono buone notizie sui volumi di vendita del nuovo cellulare: Samsung starebbe infatti immettendo sul mercato il terzo lotto da 10.000 pezzi dopo aver esaurito i primi due (per un totale di 20mila unità).

Nonostante il prezzo elevato, le unità disponibili sono andate esaurite in pochi minuti. Samsung starebbe utilizzando una leva marketing da sempre impiegata in questo settore soprattutto per dispositivi di alto valore; e cioé quella di limitare i volumi disponibili così da rendere ancora più selezionata la richiesta, aumentando il valore del telefono e potendo annunciare a più riprese l’esaurimento delle scorte.

La divisione di Samsung che si occupa della produzione dei display ha comunque già sfornato circa 100.000 display pieghevoli, sebbene alcuni di questi siano riservati alle riparazioni e alle sostituzioni.



Il prossimo Paese di approdo dovrebbe essere la Cina: qui il Galaxy Fold dovrebbe essere lanciato lì il 1 novembre e competerà con il Mate X di Huawei (che dovrebbe essere disponibile a partire dalla fine di questo mese).