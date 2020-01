Il mobile ha cambiato le abitudini degli utenti sui casinò games?

Gli smartphone hanno cambiato la vita delle persone: come in un celebre film, infatti, oggi basta un click, o premere un tasto per catapultarsi in un’altra dimensione. Fatto impensabile, fino a vent’anni fa, quando ci si chiedeva quale sarebbe stato il futuro dell’umanità.

Oggi, vent’anni dopo, alla soglia degli anni ’20 del 2000, le risposte sono un po’ più chiare. Un mondo in movimento che cambia in base a come vuole e come decide la tecnologia: si è praticamente arrivati al punto in cui un cellulare pensa già quel che il nostro cervello non ha ancora elaborato. Dal 1994 al 2007, soltanto tredici anni tra il primo smartphone e il primo iPhone, in mezzo un mondo diametralmente opposto a quello che si conosceva. E nei prossimi anni, quella che all’unanimità è definita rivoluzione digitale, è destinata sempre più a cambiare la quotidianità dell’essere umano.



Oggi uno smartphone è decisivo, anche nel dettaglio del vivere giornaliero più minuto, minimo e a tratti insignificante. C’è un settore, quello del gaming, che ha vissuto gli ultimi vent’anni ad inseguire l’innovazione, a cavalcare l’onda del successo tecnologico e che infine, oggi, si trova in pieno fermento. Lo smartphone, anche in questo caso, è stato decisivo: ha cambiato le abitudini di gioco, le ha determinate e oggi, in alcuni casi, sempre più spesso, le decide.

L’impatto del mobile, per la diffusione dei sempre più noti casinò games, è stato decisivo ed ha spazzato via anche il buon vecchio PC, o meglio, il desktop: oggi, come illustra una infografica di Gaming Report sulle relazioni casinò online-mobile, i rapporti sono del tutto impietosi: gli accessi da smartphone in 9 casi su 10 superano quelli da desktop. Un trend del tutto capovolto rispetto a quello di qualche anno fa. Insomma, gli usi e i costumi dell’utenza sono cambiati: perché stressarsi troppo, se con un semplice click sul cellulare, o meglio ancora con una app scaricata e già pronta all’utilizzo, è possibile catapultarsi nella propria realtà virtuale preferita.



Dagli smartphone l’accesso è immediato e la stessa esperienza acquista immediatezza: maggior impatto, tecnologia, innovazione. Anche per questo si spiega il successo di un casinò online “puro” come StarVegas, per citarne uno, colosso del gambling online di Greentube Malta Ltd, con oltre due milioni di utenti al mese e oltre cento slot che da cellulare sono cliccatissime: per esempio, in questo caso, il rapporto desktop-mobile è di 7.3 a 2.7, in piena continuità con quel che si diceva sopra. Anche la maggioranza delle visite, in totale 354.9K, provengono da smartphone. Si tratta, in totale, del terzo sito online più visitato in Italia, con un tempo di permanenza che, nella classifica dei 10 top casinò games, si stabilisce al quinto posto. Grande impulso a Starvegas, dicevamo, è dato proprio dagli smartphone, grazie anche alla piattaforma che ospita il casinò online: user friendly, innovativa, dall’interfaccia semplice e funzionale. Molto più comoda per un cellulare, ad esempio, che per un desktop.



Usi e costumi diametralmente cambiati e destinati, nel tempo, a cambiare ancora: in un mondo dominato dagli smartphone, che si prepara al 5G e che vede solo in 4K, quale sarà il prossimo step?