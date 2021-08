Il Pixel 5a 5G è in arrivo, ma non in Italia

Dopo una lunghissima serie di indiscrezioni, finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale del Pixel 5a 5G. Si tratta della versione aggiornata del predecessore, il Pixel 4a, mai arrivato in Italia. Purtroppo sembra che nemmeno questa edizione sia destinata a raggiungere il mercato europeo. Complice forse la crisi dei chipset, e non si sa se Google in futuro cambierà idea: per il momento, però, non arriverà da noi.

Parliamo comunque delle specifiche tecniche. Il Pixel 5a 5G avrà uno schermo di 6,34 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 60 HZ. Sarà resistente ad acqua e polvere con certificazione IP67. Il processore sarà sempre lo Snapdragon 765G, con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione.

La fotocamera posteriore è doppia, con una lente ultragrandangolare da 16 MP e una grandangolare da 12 MP, mentre quella frontale per i selfie è da 8 MP. La batteria passa dai 3.885 mAh del Pixel 4a a 4.680 mAh, con ricarica da 18 W.

Il Google Pixel 5a 5G arriverà sui mercati statunitense e giapponese nella colorazione Mostly Black, ad un prezzo di 449 dollari. Le spedizioni partiranno dagli store il 26 agosto.